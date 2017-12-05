Uzmanlar Habertürk için TYT örnek sorularını analiz etti

ÖSYM, Temel Yeterlilik Testi (TYT) örnek soruları yayımlandı. Yeni sorularda ÖSS tarzı soruların çokluğuna dikkat çeken ölçme ve değerlendirme uzmanları, bu anlayışın yerli test yapılandırma anlayışıyla ters düştüğünü belirtti.
Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre, Ankara Üniversitesi’nden Ömer Kutlu ve Hacettepe Üniversitesi’nden Nuri Doğan örnek TYT sorularını HABERTÜRK için analiz etti. Uzmanlar, yeni sınav sorularının daha uzun ve zor olacağına dikkat çekti. Örnek sorularda en uzun Türkçe sorusu 181 kelime, fen sorusu 161 kelimeden oluşuyor.
TÜRKÇE ZORLAŞTI
Ömer Kutlu, Türkçe testinde okuduğunu anlama becerilerinin tüm sorularda ölçüldüğünü belirtti. Uzun metinlerin sınavları zorlaştırdığını vurgulayan Doğan, soruların ÖSS’ye benzediğini, bu anlamda geriye dönüş olduğunu savundu. Doğan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başkanlarının iddia ettiği PISA sınavlarına benzer soruları göremediğini ifade etti. Kutlu, matematik sorularında yenilik olmadığını, çok uzun ve ÖSS sorularına benzediğini savundu.
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİ ÇEKİLECEK
Kutlu, “Arthur Conan Doyle’nin Sherlock Holmes romanı, Harry Potter, Game of Thrones’un örnek sorularda yer alması öğrencilerin dikkatini çekecek. Piyanist Arthur Rubinstein, Borges, Mevlânâ, Platon, Halil İnalcık gibi isimlerin yer alması sevindirici” diye konuştu. Nuri Doğan, tarih sorularının ezbere dayalı olduğunu kaydederek, “Felsefe soruları Türkçe sorularına benzetildi, metinler uzatıldı. Okuma becerilerini ölçmek her ders alanı için uygun olmaz” dedi. Din sorularının çoğunluğunun bilgi ağırlıklı olduğunu belirten Doğan, “Yeni felsefe ve din soruları daha zor olacak” diye konuştu. Doğan, “ALES tarzı matematik soruları sorulmuş ve öğrencilerden mantıksal çıkarım yapılması bekleniyor. Fen testinde kohezyon gibi yabancı terimlerin Türkçe karşılıkları parantez içinde verilmiş, tam tersi olması gerekiyor. Bu anlayış yerli test yapılandırma anlayışına ters düşüyor” dedi
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