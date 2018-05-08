ABD Başkanı Trump İran'la varılan nükleer anlaşmadan ABD'nin çekildiğini açıkladı. Uzmanlar ise Trump'ın İran kararını yorumları.
Habertürk TV'ye bağlanan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Mahmut Erol Kılıç, "Katar'a yönelik yapılan bazı şeyler Türkiye'deki seçimlerin sonuçlarını da beklediklerini düşünerek bölge için bazı projeler plandığını görmekteyiz." dedi.
"TRUMP KARARI SUUDİ ARABİSTAN VEİSRAİL'E YAKIN DURARAK ALDI"
Gazete Habertürk yazarı Umur Talu ise, "Trump açıklama yapmadan önce Netanyahu'nun İsrail'in gizli bir nükleer projesi var demesine Avrupa'da karşı çıkıldı, böyle bir kanıt yok dedi. Bir başka plan var mı arkada, bizim söylememiz güç ama en son Lübnan seçimi tuzu biberi ekti. İran'da bir savaş sürüyor. Suriye'de başlamıştı, Yemen'de sürüyor. Amerika bu kararı Suudi Arabistan ve İsrail ile yakın durarak aldı." dedi.
Talu, "Bugün son olarak açıklamadan önce Macron Trump'ı aradı. Bu son aramadan umutsuz şekilde ayrıldığı belliydi. Trump'ın bu anlaşmadan çekileceğini açıklayacağı belli oldu. Macron üzüntüsü ve endişesini belirtti. Ama bir yandan da 2025 sonrasını da bağlayacak yeni bir düzenleme üzerinde duracaklarını beklirtti. Avrupa'da derin bir hayal kırıklığı ve tabi Orta Doğu'da da" diye konuştu.
"İRAN'IN ARTAN GÜCÜNDEN RAHATSIZ OLDUKLARI NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜNÜYOR"
Gazete Habertük yazarı Özcan Tikit, "Bir süredir ABD yönetiminde Trump'ın, İran dosyasında kendisinden ayrı düşünenleri uzaklaştırdığı görülüyordu. Bölgeye yansımalarından birisinin İran ile anlaşmasından çekilmesi olduğu da görülüyordu. Son adım bu gelişmelerle örtüşüyor. Bunu ABD'nin iç siyaseti ile açıklayacak olursak Trump içeride davalarla Rusya iddiaları ile yaşadığı sıkışıklığı, öyle görülüyor ki İran'ı düşman olarak gören İsrail ve Arap rejimleri lobilerinin desteğini alarak aşmaya çalışıyor. Dış politikada da İran'ın bölgede artan gücünden rahatsız oldukları net bir şekilde görülüyor" dedi.
Tikit, "ABD ile İran'ı karşı karşıya getirecek bir çatışmaya neden olması çok ihtimal dahilinde görünmüyor. Bir çatışma olacaksa dahi bu İsrail ve İran arasında Suriye ve Lübnan merkezli bir çatışma olabilir. Ancak 2015 şartları ile kıyaslayacak olursak İran'ın (İran için durum) bu nükleer anlaşma halen bir zaferdir. (O dönemde) Batı bloğu Rusya ve Çin'i de yanına almış vaziyette İran'a karşı idi. Bu anlaşma ile birlikte batı bloğu AB ülkeleri, Çin Rusya Trump'ın bu kararını desteklemiyorlar daha yalnız bir ABD var." diye konuştu.
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