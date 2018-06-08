Uzmanlar soruyor... Daily Mail'de yer alan haberde dermatologların verdiği yanıt 'Evet!'

Dermatologlar, süt banyosunun vücudu ölü deri hücrelerinden arındırdığını, kırışıklıkları azalttığını söylüyor. Bu nedenle uzmanlar süt banyosunun cilde iyi geleceği gerekçesiyle yapılması gerektiğini savunuyor.

Ünlü şarkıcı Mariah Carey geçtiğimiz günlerde cildini beslemek için süt banyosu yaptığını açıklamıştı. Dermatologlar da, sütün cilde çeşitli faydaları olduğunu söyleyerek, süt banyosunu öneriyor.

Dermatolog Dr. Douglas Altcheck, sütün sağlıklı yağlar ve proteinler içerdiğini, kırışıklıkları önleyen ve cildi iyileştiren vitaminler ve minerallerden de zengin olduğunu söyledi.

Efsaneye göre; Mısır kraliçesi Kleopatra'nın da cildini güzelleştirmek için her gün eşek sütüyle banyo yaptığı söyleniyor.

Dr. Altchek, sütteki D vitamininin sivilceleri azalttığını, cilt elastikiyetini artırdığını ve koyu lekelerin görünümünü azalttığını söyledi.

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