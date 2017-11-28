Uzmanlar uyarıyor: Alışveriş merkezlerinde uzun süre kalmayın!

Kış aylarında hamile olmak biraz daha fazla özen gerektiriyor. Havanın soğuk olması, grip gibi bulaşıcı ve salgın hastalıklar anne adayının eve kapanmasına sebep olabiliyor. Diğer yandan alışveriş merkezleri gibi kapalı alanlar da enfeksiyonlara davetiye çıkarıyor. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, “Kış hamileleri günde 15 dakika da olsa açık alanda yürüyüş yapmalı” dedi. Op. Dr. Seval Taşdemir, kış hamilelerine özel tüyolar verdi.
HAFTADA ÜÇ PORSİYON BALIK TÜKETİN
Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, “Kış hamileleri haftada bir porsiyon balık tükettiğinde, kemik ve diş gelişimi için önemli bir yere sahip olan D vitamini ihtiyacını karşılayabiliyor. Haftada üç porsiyon balık tüketmeniz ise et veya tavuğa göre çok daha sağlıklı bir beslenme seçimi olacaktır” diyor.
YÜRÜYÜŞÜ ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE YAPMAYIN
Kış mevsimi, grip mevsimi… Soğuk algınlığı ya da gribe yakalanmamak için bu aylarda kapalı ve kalabalık mekanlarda uzun süre kalmayın. Ancak kendinizi de eve hapsetmeyin. Yürüyüşlerinizi bu tarz kapalı alanlarda değil, eğer hava koşulları uygunsa, yerler ıslak, kaygan, karlı veya buzlu değilse; 15 dakika da olsa dışarıda, açık alanlarda yapmaya çalışın. Grip salgınının olduğu bu mevsimde tokalaşmak, öpüşmek riski artırdığından dikkatli olun ve yakın temastan kaçının. Yürüyen merdiven gibi yerlere temas ettikten sonra ellerinizi mutlaka yıkayın.
EVDE GRİPLİ VARSA MASKE TAKSIN
Evde eşiniz veya çocuğunuz gripli ise; yakın temastan kaçının. Aynı masada yemek yemeyin, aynı odada uyumayın. Kısacası aynı havayı solumamaya özen gösterin. Evinizi sık sık havalandırın, ellerinizi sık sık yıkayın ve havlunuz mutlaka ayrı olsun. Gripli kişilerle aynı ortamda bulunmanız gerektiğinde maske takmalarını rica edin.
YATMADAN ÖNCE BİR BARDAK MUZLU SÜT İÇİN
Op. Dr. Seval Taşdemir, “Kışın metabolizma yavaşlar. Karbonhidrat ve tatlı tüketimi artar. Ancak anne adayları gereğinden fazla kilo almamak için karbonhidratları azaltmalı; protein, vitamin ve kalsiyum ağırlıklı bir beslenme programını tercih etmelidir. Peynir, süt, ayran, yoğurt gibi süt ürünlerinden kalsiyum; balık, tavuk, et ve yumurta gibi besinlerden protein; sebze ve meyvelerden de vitamin ihtiyacı karşılanmalıdır. Gece yatmadan önce içilecek bir bardak muzlu süt iyi bir alternatiftir. Ancak özellikle de akşam saatlerinde, tatlıları veya portakal, mandalina, greyfurt gibi mevsim meyvelerini iki kişilik yememeniz, normal porsiyonlarda beslenmeniz önemlidir” diyor.
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