TÜRKİYE’nin Afrin’de terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı yakından takip edilirken Batılı ülkeler, Suriye sorununa tek çözümün Cenevre süreci olduğunu dile getiriyor. Gazete Habertürk'ten Burak Güleç, Afrin’deki son gelişmelerin 9 Mart’a ertelenen 9. Cenevre Görüşmeleri’ni nasıl etkileyeceğini uzmanlara sordu. İşte yanıtlar:

Eski Washington Büyükelçisi Faruk LOĞOĞLU: Operasyonlardan hızla sonuç alınmalı

“Zeytin Dalı Harekâtı, sadece uluslararası hukuka değil, uluslararası savaş hukukuna da uygun bir şekilde devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve hükümetimiz mümkün olduğu sıklıkta açıklama yaparak bunun altını çizmeli. Fakat Afrin’deki operasyonlar hızlandırılarak sonuçlandırılmalı. Yoksa sürecin uzaması Türkiye’nin imajını etkileyerek yabancı basında Türkiye’nin aleyhine çıkan haberleri artıracak.”

İran Araş. Merk. (İRAM) Bşk. Yard. Dr. Hakkı UYGUR: Cenevre’de en etkili aktör ABD

“Astana, kırılgan bir süreç ve uygulamada hep zorlandı. 3 garantör ülke Rusya, İran ve Türkiye, sadece asgari ölçüde anlaştıkları konularda karar alabildi. Cenevre müzakerelerinin Astana’dan farkı, ABD ve Batı’nın varlığı. Cenevre sürecindeki en etkili aktör ABD. ABD gerçekten Suriye için bir çözüm yoluna gitmek isterse, Astana’dan daha kapsamlı bir çözüme gidilebilir. Ama şu an ABD’nin böyle bir derdi yok. NATO Afrin’de kolektif bir tehdit görmediğinden çözüme dahil olmuyor. Ama bölgedeki durum, ileride Avrupa’ya yansıyacak. Şu an İngiltere ve ABD ilişkileri gergin olduğundan, Suriye’deki durum Avrupa’yı etkilerse daha önce rafa kaldırılan ‘Avrupa Ordusu’ gibi yeni bir ittifak doğabilir.”

Ortadoğu Stratejik Araş. Merk. Dr. Oytun ORHAN: Cenevre’den sonuç çıkması için erken

“Afrin’deki operasyonlar Suriye’deki Türkiye-İran işbirliğini ve Astana sürecini sekteye uğratabilir. Çünkü bölgedeki gerginliğin temelinde daha çok Türkiye-İran rekabeti yatıyor. Rusya, bu iki ülke arasında daha tarafsız bir konumda. Ama sırf bu nedenlerle Türkiye’nin ittifaklarını yeniden değerlendireceğini düşünmüyorum. Artık Suriye’ye ilişkin siyasi çözümün Cenevre görüşmelerinde yattığı konusunda herkes hemfikir. Ama henüz askeri mücadele devam ettiğinden tarafların koordinasyona ihtiyacı var. Dolayısıyla Cenevre’den sonuç alınabilmesi için henüz çok erken.”

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