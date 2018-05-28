Uzmanlardan 'balığa çıkın' uyarısı!

Dışarıda hem eğlenip hem de kalori yakmak istiyorsanız balığa çıkın. Pek çok kişi için balıkçılık bir teknede ya da bir bankta oturup beklemek anlamına gelir. Ama bundan çok daha fazlasıdır. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak sizi zinde tutar. Stresinizi azaltıp, sizi forma sokar ve dışarıda olmanın tadını çıkarmanızı sağlar.

Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, balığa çıkmanın fiziksel ve zihinsel faydaları hakkında bilgi verdi.

FİZİKSEL FAYDALARI

Balıkçılığın belirgin olmayan faydalarından biri, egzersiz yapmak için harika bir yol olmasıdır. Akıntıya karşı ya da uzak bir göl kıyısında yürüyüş yaparak balık tutmaya çalışıyorsanız spor salonuna gitmeden egzersiz yapmışsınız demektir. Bir sabah veya öğleden sonra balık avı sırasında, spor salonuna gitmeden de 500 – 1.500 kalori yakabilirsiniz.

Balıkçılık normalde kullanmadığınız küçük kas gruplarını da çalıştırarak motor becerilerinizin gelişmesini sağlar. Bir nehirdeki akıntıya karşı yürümek denge kurmanızı zorlaştırır. Ayaklarınızda, bileklerinizde, baldırlarınızdaki az kullanılan kasların ve tendonların güçlenmesini sağlar. Dik yamaçlarda veya nehir kenarlarında yürüyüş yapmak, quadriseps ve hamstring gibi büyük bacak kaslarında kuvvet oluşturur. Bu aktiviteler, özellikle alabalık balıkçılığının faydalarıdır. Yüksek irtifalarda kardiyovasküler kapasitenizin artmasını sağlar. Elleriniz, bilekleriniz, önkollarınız, pazılarınız, tricepsleriniz ve omuzlarınızdaki küçük kaslar güçlenir. Balıkçılık; psikologlar, danışmanlar ve fizyoterapistler tarafından bir rehabilitasyon olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

ZİHİNSEL FAYDALARI

Balıkçılık, doğası gereği sizi sakinleşmeye ve çevrenizden zevk almaya zorlayan meditatif bir etkinliktir. Balıkçılık ağır vakalarla çalışan danışmanlar ve terapistler tarafından kullanılan popüler bir terapötik egzersiz türüdür.

Balıkçılık aklınızı zorlar ve dikkat ister. Terapötik uzmanlar, balık avcılığının odaklanma gerektirdiğini, kişinin zihnini içsel çatışmaya sürüklemesine yardımcı olduğunu iddia etmektedir. Balık bulmak için doğru strateji geliştirmek gerekir. Yemi balıklara uygun şekilde sunma, eleştirel düşünme ve yaratıcılık gerektirir. Stres, depresyon ve anksiyeteden sağlıklı bir kaçışa izin verir.

Balıkçılığın en güzel yanı herkesin katılabileceği bir aktivite olmasıdır. Yaşlı ya da genç olmanız, kadın ya da erkek olmanız ne kadar uygun olduğunuzun bir önemi yoktur. Hiçbir kısıtlama veya sınırlama yoktur. Neredeyse dünyanın en popüler eğlence aktivitelerinden biridir. Kronik hastalığa, travma sonrası strese iyi gelmektedir. Sağlıklı yaşama kavuşmak için size yardımcı olur. Doğal dünyanızı keşfetmenize ve yaşlılığa kadar aktif kalmanızı sağlar. Sakin ve keyifli bir aktivitedir. Siz de bir olta bulup nehre ya da denize doğru yönelmeyi deneyin.

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