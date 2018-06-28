Üzüm bağlarında ‘doğuş’ sıkıntısı

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, tüm bölgedeki bağlarda doğuş sıkıntısı gözlendiğini belirterek “Doğuşlardaki eksikliğin ölü kol ve iletim demeti hastalıkları başta olmak üzere aşırı hormon, girdi kullanımı ve iklimsel koşullardan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Son günlerde meydana gelen dolu olaylarının kuru üzüm bölgelerini lokal olarak etkilediğini söyleyebiliriz” diye konuştu.

İNCİRDE DE YAŞANIYOR

İncirde de sultani çekirdeksiz üzüm gibi bir erkencilik söz konusu olduğuna değinen Kestelli, üreticilerin hem iklim hem de bahçelerinin durumlarını, tüccar ve ihracatçıların ise ürün gelişimini iyi takip etmesi gerektiğini vurguladı.