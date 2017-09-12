Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Ferdane Gül Konmaz, üzüm suyunun faydalarını Habertürk TV'ye anlattı.

Sağlıklı yaşamın yolu sebve ve meyve tüketiminden geçiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ferdane Gül Konmaz, bazı meyvelerin sularının da faydalı olduğunu belirterek, üzüm suyunun da bunlardan biri olduğunu söyledi ve üzüm suyunun faydalarını anlattı.