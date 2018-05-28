Uzundere projesinde 2. etabın temeli atıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere’de gerçekleştirmekte olduğu ilk kentsel dönüşüm projesinin 2. etap temelini de attı. İlk etabındaki konutların çok yakında teslim edileceği projeyle ilgili törene Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, bürokratlar, meclis üyeleri, hak sahipleriyle çevre sakinleri katıldı.

YÜZDE 100 UZLAŞI

HT Egeli'de yer alan habere göre, temel atma töreninde konuşan Kocaoğlu, “Kentsel dönüşümde, ‘adil olanı yapacağız, vatandaşlarımızı yerinden, mahallesinden, komşusundan etmeyeceğiz ve ne kadar rant varsa, ne kadar değer varsa onu da buralarda yaşayan mal sahiplerine kuruşuna kadar vereceğiz’ diyerek bir yola çıktık. Uzundere sakinleri de bize gerçekten çok samimi yaklaştı. Yakında ilk etabın binalarını hak sahiplerine teslim edeceğiz. Karşıyaka Örnekköy’de yüzde 100 uzlaşıyla bir ihale yaptık. Yakında onun da temel atma törenini gerçekleştireceğiz” dedi.

FARKLI TİPLERDE

Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 2. etabında yapılacak konutlar, 68 ile 141 metrekare arasında değişen, 2+1 ve 3+1’lik farklı tiplerde olacak. Mevcut kullanımlar dikkate alınarak projelendirilen işyeri büyüklükleri ise 25 metrekare ile 105 metrekare arasında değişiyor.

YERİNDE DÖNÜŞÜM

Kadifekale, Gürçeşme ve Yeşildere’de etkin çalışmalar yürüten İzmir Büyük- şehir Belediyesi, Bayraklı (60 hektar), Gaziemir Aktepe ve Emrez (122 hektar), Ballıkuyu (48 hektar), Ege Mahallesi (7 hektar), Örnekköy (18 hektar), Uzundere (32 hektar) ve Çiğli Güzeltepe’de de (21 hektar) “yerinde dönüşüm” çalışmalarını sürdürüyor.

GENÇLİK VE SPOR MERKEZİ

Nazilli, üniversite ve sanayi kenti olacak Proje kapsamında 32 hektar alanda 3500 birim konut / konut altı ticaret merkezi iş alanında ticaret, ofis ve otel kompleksi yer alacak. Rekreasyon alanında ise gençlik merkezi, buz pisti, yarı olimpik yüzme havuzu, basket, futbol sahaları, tenis kortu gibi spor, eğitim ağırlıklı bir spor kompleksi, sosyal ve kültürel merkezler, pazar alanı, otopark alanları, yeşil alanlar bulunacak.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER