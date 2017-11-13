Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tekin'e saldırı!

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tekin ve beraberindeki 2 polis memuru, gece saat 01.00 sularında ilçe merkezinde yaptığı asayiş uygulaması sırasında alkollü bir mekanda kimlik sorgulaması sırasında çıkan tartışma sonucu uğradığı saldırı sonucu yaralandı.

Emniyet Müdürü Mustafa Tekin'in tedavisi yapılmak üzere Edirne Tıp Fakültesi Hatanesine sevk edildi. İHA'nın haberine göre; Yapılan saldırı sonucunda Edirne'de tedavisi süren Mustafa Tekin'in ve beraberindeki 2 polis memurunun durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 4 kişi, emniyet müdürü ve polisleri darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili İ.A, Y.A, S.A ve Y.U. hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

CHP'Lİ VEKİL SALDIRIYI KINADI

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Uzunköprü ilçe Emniyet Müdürü Mustafa Tekin ve bazı polis memurlarının darp edilmesini kınadı.

Bircan yaptığı yazılı açıklamada, halkın güvenliğini ve emniyetini sağlayan emniyet müdürü ve polislere yapılan saldırının asla kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bircan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Mafya bozuntuları kendilerinde bu gücü nereden buluyorlar? Ülkemiz nasıl bu hale geldi? Bu saldırıyı yapanlar bir an önce hak ettikleri cezaya çarptırılmalıdır. Huzurun şehri Edirnemizde böyle olayların olmasını anlamak mümkün değil. Mafya bozuntularına Uzunköprümüz de, ilimiz de asla izin vermeyecektir. Halkımızın huzur ve emniyeti için çalışan müdürümüz ve polislerimize yapılan bu saldırı asla amacına ulaşamayacaktır. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışan emniyet güçlerimize saldırmaya cür'et eden bu alçakların hak ettikleri cezayı almalarını bekliyoruz."

Uzunköprü

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürü

Mustafa Tekin