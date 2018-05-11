V-Varen Nagasaki - Nagoya rakamlar

V-Varen Nagasaki ve Nagoya, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 08:00. V-Varen Nagasaki 14 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Nagoya 9 puanda ve 18. sırada. Ev sahibi V-Varen Nagasaki, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Nagoya son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 170. İddaa'da V-Varen Nagasaki kazanır 1.85, berabere biter 3.10, Nagoya kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

V-Varen Nagasaki önceki hafta Thespa Kusatsu mücadelesinde 1-4 kazandı.

Nagoya, Kamatamare Sanuki karşılaşmaında 0-2 kazandı.

V-Varen Nagasaki, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 10 gol yedi.

Nagoya, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Nagoya, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.