Vaduz - Chiasso maç önü

Vaduz ve Chiasso, 18 Mayıs 2018 Cuma günü İsviçre Challenge Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Vaduz 56 puanla 4. sırada, Chiasso 33 puanla 8. sırada bulunuyor. Vaduz son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Chiasso, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 135. İddaa'da Vaduz kazanır 1.35, berabere biter 4.00, Chiasso kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Vaduz önceki hafta Schaffhausen mücadelesinde 2-0 kazandı.

Chiasso ise Wohlen karşılaşmasında 4-0 kazandı.

Vaduz, evinde 8 galibiyet, 8 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 37 gol atıp 21 gol yedi.

Chiasso ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Chiasso, 18 gol atarken 34 gol yedi.