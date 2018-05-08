Vaduz - Wil 1900 maçı heyecanı

İsviçre Challenge Lig maçında Vaduz ile Wil 1900, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. Vaduz 54 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Wil 1900 37 puanda ve 6. sırada. Vaduz son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Wil 1900, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 488. İddaa'da Vaduz kazanır 1.40, berabere biter 3.50, Wil 1900 kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Vaduz son haftadaki Schaffhausen müsabasında 2-0 kazandı.

Wil 1900, Winterthur karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 7 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Vaduz, 35 gol attı ve 19 gol yedi.

Wil 1900, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Wil 1900, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 18 kez topu kendi kalesinde gördü.