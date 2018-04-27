Vaduz - Winterthur maçı ne zaman?

İsviçre Challenge Lig maçında Vaduz ile Winterthur, 27 Nisan 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. Vaduz 50 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Winterthur 24 puanda ve 9. sırada. Vaduz son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Winterthur, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 199 kodlu maçı oynayanlar; Vaduz galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.75, Winterthur galibiyet oranı 4.60.

Vaduz son hafta oynanan Schaffhausen maçında 2-0 kazandı.

Winterthur ise Wil 1900 maçında 2-0 kazandı.

Vaduz, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Vaduz, kendi sahasında 34 gol attı, 18 gol yedi.

Winterthur ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Winterthur, 19 gol atarken 26 gol yedi.