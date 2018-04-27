Vaduz - Winterthur maçı ne zaman?

Vaduz ve Winterthur, 27 Nisan 2018 Cuma günü İsviçre Challenge Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. Vaduz 50 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Winterthur 24 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi Vaduz, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Winterthur, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 199 kodlu maçı oynayanlar; Vaduz galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.75, Winterthur galibiyet oranı 4.60.

Vaduz önceki hafta Schaffhausen mücadelesinde 2-0 kazandı.

Winterthur ise Wil 1900 maçında 2-0 kazandı.

Vaduz, evinde 8 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 34 gol atıp 18 gol yedi.

Winterthur, dış sahada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Winterthur 19 kez gol sevinci yaşadı, 26 kez topu ağlarında gördü.