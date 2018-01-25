Beşiktaş'ın transfer için anlaşma sağladığı iddia edilen Vagner Love'ın menajeri Evandro Ferreira, Brezilya basınına verdiği röportajda transfer hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ferreira, yaptığı açıklamada ''Vagner Love, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor ve hala Brezilya Milli Takımı'nın hayalini kuruyor. Henüz Beşiktaş'a transferi tamamlanmadı. Flamengo'ya da transferi bitirmek için gösterdiği çaba nedeniyle teşekkür ederim. Gerçekten Vagner Love'ı çok istediler ancak Alanyaspor Başkanı, teklifi kabul etmedi'' diye konuştu.



(Sporx)

BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTI İDDİASI

Beşiktaş'ın, Vagner Love'ın transferi için Aytemiz Alanyaspor ile 3 milyon 200 bin euro karşılığında anlaşmaya vardığı ve transferin kısa süre içinde resmen açıklanacağı iddia edilmişti.

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