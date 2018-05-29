Beşiktaş'ta beklentileri karşılamaktan uzak kalan, Alvaro Negredo'nun yedeği haline gelen Vagner Love, geleceğiyle ilgili açıklama yaptı. Brezilya basınına konuşan Love, Beşiktaş ile ilgili 2 yıl daha kontratı olduğunu vurguladı.

Şu anda hiçbir gelişme olmadığını kaydeden Love, şunları söyledi:

"Bu haberler sadece spekülasyon. Beşiktaş'a sadece 5 ay önce geldim ve 2 yıllık daha sözleşmem bulunuyor. Burada mutluyum"

FLAMENGO'DAN TEKLİF ALDI MI?

Adının anıldığı Flamengo'yla ilgili de konuşan Love, "Bu haberler nereden çıkıyor bilmiyorum. Flamengo yönetiminden bir teklif gelmedi. Beşiktaş'tan da bana böyle bir şey söylemiyorum. Bana gelen teklif yok!"