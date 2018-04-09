2018 Dünya Kupası'na kısa bir zaman kala Japonya Futbol Federasyonu flaş bir karar verdi.

Kyodo News'te yer alan habere göre, turnuva öncesi son dönemde alınan kötü neticeler sonrasında harekete geçen Japonya Futbol Federasyonu, milli takımın başındaki Vahid Halilhodzic'le yolları ayırma kararı aldı.

Daha önce Trabzonspor'u da çalıştıran Boşnak teknik direktörün işine son verilirken onun yerine Akira Nishino'nun görevi devralacağı konuşuluyor.

Japonya Milli Takımı son iki hazırlık maçında Mali ile 1-1 berabere kalıp Ukrayna'ya 2-1 mağlup olmuştu.