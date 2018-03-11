Bağcılar'da bir şahıs yolda gördüğü kediye adeta vahşeti yaşattı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay geçtiğimiz hafta Bağcılar'da meydana geldi.

DHA'nın haberine göre; öğlen saatlerinde yoldan geçen bir kişi bir süre sonra geri gelerek bir iş yerinin önündeki kediyi boynundan tutarak ara sokağa götürüyor. Burada kediyi yere vuran kişi ardından tekme atmaya başlıyor.

Saldırgan kaçarken bir süre sonra kendine gelen kedi kaçarak uzaklaşıyor. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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