Kastamonu'da imam nikahıyla yaşadığı 4 çocuk annesi 38 yaşındaki Pınar Çelik'i boğazını keserek öldüren 33 yaşındaki Gencay G. tutuklandı. Pınar Çelik'in, katil zanlısı Gencay G.'nin daha önce intihar eden ağabeyi Aydın G. ile 13 yıl evli kaldığı ortaya çıktı. G.'in ayrıca, birçok dizide de figüran olarak rol aldığı belirtildi.



DHA'nın haberine göre, Araç ilçesine bağlı Yeşilova köyünde 3 aydır imam nikahıyla yaşadığı Pınar Çelik´i dün sahurda bıçakla boğazını keserek öldürmekle suçlanan Gencay G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gece saatlerinde nöbetçi mahkemeye çıkarılan G., tutuklandı.



Pınar Çelik'in, Gencay G.'nin ağabeyi Aydın G. ile 13 yıl evli kaldığı, bu evlilikten biri 13, diğeri 8 yaşında 2 çocukları bulunduğu, ikilinin boşandığı belirtildi. Aydın G.'nin 2 yıl önce intihar ettiği öğrenildi.



Gencay G. mahkemedeki ifadesinde, Pınar Çelik ile Kocaeli´de salep toplamaya gittikleri sırada ilişkilerinin başladığını, 3 ay önce de imam nikahı kıyarak birlikte yaşamaya başladıklarını söyledi. Pınar Çelik´in sosyal paylaşım sitesinden başka erkekler ile konuştuğunu iddia eden Gencay G., "O gece bu konuyla ilgili tartışmaya başladık. Mutfaktan aldığım bıçak ile saldırdım. Ne yaptığımın farkında değildim. Pişmanım" dedi.



DİZİLERDE FİGÜRANLIK YAPMIŞ



Gencay G.'nin İstanbul ve Kocaeli'de yaşadığı yıllarda, 'Bir zamanlar Osmanlı' ve 'Kurtlar Vadisi' gibi dizilerde figüran olarak rol aldığı ortaya çıktı.





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