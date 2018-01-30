Çin-Laos sınırındaki bir sınır kapısının güvenlik kameraları, sıra dışı bir kaçak turisti görüntüledi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre bir vahşi fil, sınırın Çin tarafından bariyerlere zarar vermeden üzerinden geçerek Laos’a geçti. Filin aynı eylemi birkaç gün sonra yinelediği görüldü.

Filin Çin’de kışın çetin geçmesi nedeniyle, yiyecek bulmak üzere sık sık Laos’a geçtiğini, geçiş için gece karanlığında aydınlatılan sınır kapısını tercih ettiği tahmin ediliyor. Son yıllarda kuraklığın hüküm sürdüğü Çin’de son haftalarda alınan yoğun kar yağışı tarım kesimi kadar susuzluk tehlikesi yaşayan kentleri de sevindirdi.

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