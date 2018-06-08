Vahşi Kylie Jenner!

4 aylık kızı ve rap’çi erkek arkadaşı Tyga ile Hollywood’da yaşayan Jenner, her fırsatta anne olduktan sonra kızının dünyasını değiştirdiğini söylüyor. Bebeği Stormi’nin ardından vücudunu eski görünümüne kavuşturmak için büyük çaba sarf eden 20 yaşındaki ABD’li televizyon yıldızı Kylie Jenner, leopar desenli elbisesiyle forma kavuştuğunu ispat etti