Vaiz ve imam maaşları ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bünysesinde görev yapan vaiz ve imam maaşları 2018 tarihinden itibaren arttı. 2018 yılının ilk altı aylık döneminde vaiz ve imamların maaşlarının hangi derece/kademe ve hizmet süresine göre ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte vaiz ve imamların maaş miktarları...

2018 İMAM VE VAİZ MAAŞLARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Türkiye'nin 81 vilayetindeki camilerde görev yapmakta olan imamlar ilk görev yılları itibari ile 2 bin 956 lira, aynı şekilde göreve başlanan ilk yılda vaizler de 3.115 lira maaş almaktadırlar. Hizmet yılı 25 yılı aşmış imamlar 3 bin 207 lira alırken, vaizler ise 3 bin 693 lira maaş almaktadırlar. İşte hizmet yılı ve derecelerine göre vaiz ve imam maaşları:

D/K Hizmet Yılı Aylık Net Maaş



İmam Vaiz

1/4 25 yıl ve üstü 3.207 TL 3.693 TL



1/4 24 3.206 TL 3.691 TL



1/3 23 3.200 TL 3.685 TL



1/2 22 3.193 TL 3.679 TL



1/1 21 3.187 TL 3.673 TL



2/3 20 3.178 TL 3.565 TL



2/2 19 3.172 TL 3.559 TL



2/1 18 3.166 TL 3.553 TL



3/3 17 3.123 TL 3.524 TL



3/2 16 3.118 TL 3.519 TL



3/1 15 3.113 TL 3.514 TL



4/3 14 3.086 TL 3.430 TL



4/2 13 3.081 TL 3.426 TL



4/1 12 3.077 TL 3.422 TL



5/3 11 3.003 TL 3.250 TL



5/2 10 2.999 TL 3.246 TL



5/1 9 2.987 TL 3.217 TL



6/3 8 2.984 TL 3.205 TL



6/2 7 2.980 TL 3.197 TL



6/1 6 2.977 TL 3.198 TL



7/3 5 2.974 TL 3.172 TL



7/2 4 2.971 TL 3.168 TL



7/1 3 2.968 TL 3.166 TL



8/3 2 2.965 TL 3.159 TL



8/2 1 2.962 TL 3.156 TL



9/2 1 2.959 TL 3.117 TL



9/1 0 2.956 TL 3.115 TL