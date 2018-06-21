VakıfBank, 4 yabancı oyuncusunun sözleşmesini yeniledi

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Çinli Zhu Ting, Sırp Milena Rasic, Hollandalı Lonneke Sloetjes ve ABD'li Kelsey Robinson ile yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.

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