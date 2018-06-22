VakıfBank'a altyapıdan 3 takviye

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, altyapısından yetişen Ebrar Karakurt, Buket Gülübay ve Derya Cebecioğlu'yla profesyonel sözleşme imzaladı.
Üç oyuncunun kariyer özeti şöyle:
EBRAR KARAKUR
17 Ocak 2000 doğumlu olan Ebrar Karakurt, voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başladı. VakıfBank formasıyla hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonlukları yaşayan 2000 doğumlu smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma şansı buldu. U23 Milli Takımı'yla Dünya Dampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu.
BUKET GÜLÜBAY
28 Şubat 1999 doğumlu olan Buket Gülübay, voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başladı. VakıfBank formasıyla hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonlukları yaşayan 1999 doğumlu pasör, geçtiğimiz sezon Bahçelievler Voleybol Kulübü'nde kiralık olarak forma giydi. Aynı sezonun sonunda VakıfBank Genç Takımı'yla bir kez daha Türkiye şampiyonluğu sevinci yaşayan Buket Gülübay, Ay-Yıldızlı formayı tüm yaş kategorilerinde giymeyi başardı. Yıldız Milli Takımı'yla Dünya 4.'lüğü, Balkan Kupası ve EYOF şampiyonluğu yaşayan 19 yaşındaki oyuncu, Genç Milli Takım'ın Avrupa üçüncüsü ve dünya dördüncüsü olan kadrosunda yer aldı.
DERYA CEBECİOĞLU
24 Ekim 2000 doğumlu olan Derya Cebecioğlu, 14 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde voleybol oynamaya başladı. Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'nda VakıfBank'la kupaya uzanan 2000 doğumlu smaçör, VakıfBank Genç Takımı'yla Türkiye şampiyonlukları yaşadı. Geçtiğimiz sezon Bahçelievler Voleybol Kulübü'nde kiralık olarak oynayan Derya Cebecioğlu, 2014 yılında Küçükler Milli Takımı'yla Balkan şampiyonu oldu. 18 yaşındaki smaçör, U18 ve U20 Milli Takımları'nın dünya dördüncüsü olan kadrolarında yer aldı.
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