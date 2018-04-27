Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off mücadelesi son maçında Eczacıbaşı VitrA ile karşılaşan VakıfBank, müsabakayı 3-0 kazanarak seriyi 3-2 tamamladı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyonluk maçından sonra açıklamalarda bulunan VakıfBank antrenörü Giovanni Guidetti, şampiyonluktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen İtalyan antrenör, "Kaç yıldır VakıfBank'ta olduğumu hatırlamıyorum. Kaç senedir Eczacıbaşı gibi mükemmel bir ekiple oynadığımızı, kaç senedir finallerde olduğumuzu hatırlamıyorum. Bu takım sezon içinde çok inişler ve çıkışlar yaşadık. Sonuçtan oldukça mutluyum. Eczacıbaşı gibi müthiş bir takıma karşı inanılmaz mücadele ettik ve sonunda gülen taraf biz olduk" şeklinde konuştuk.



"BU TAKIM ASLA VAZGEÇMEDİ"



İtalyan çalıştırıcı, Play-Off serisinde 2-1’den geri döndüklerini aktararak, “Dördüncü maçtan önce ölmek üzereydik suyun altındaydık adeta. Ölecek miydik yoksa kurtulacak mıydık buna karar vermemiz gerekiyordu. Bu takım asla vazgeçmedi. 2-1'den geri döndük ve kurtulduk. Özellikle bütün oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Özellikle kaptanımız Gözde'ye teşekkür etmek istiyorum onunla çalışmak gururdu. İstanbul'daki son maçıydı. Kulüpteki lig için son maçıydı ve çok güzel bir

oyun sergiledi” açıklamasını yaptı.



Guidetti, VakıfBank’ta hedefin değişmeyeceğini ifade ederek her kupayı kazanmak istediklerini söyledi.

GÖZDE KIRDAR: İNANILMAZ BİR SERİYDİ

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan VakıfBank’ta kaptan Gözde Kırdar, kupa töreninden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyon oldukları için mutlu olduklarını belirten Gözde, “Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Eczacıbaşı’nı tebrik ederim. İnanılmaz bir seriydi. Türkiye senelerdir böyle bir seri izlemedi. İki takım inanılmaz hak etti. Herkese çok teşekkürler. Takımda kızlara söylediğim tek şey var; 'Eve şüphe ile gitmeyeceğiz' dedim. Herkes onu yaptı. Herkesin eline sağlık” diye konuştu.



Sezon sonu kariyerine son verecek olan yıldız oyuncu, voleybolu sonlandırması için daha Şampiyonlar Ligi maçlarının olduğunu da hatırlattı.