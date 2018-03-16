Birinci sete etkili ataklarla başlayan VakıfBank teknik molayı 12-5 önde geçti. Zhu Ting ve Sloetjes'in smaç sayılarıyla VakıfBank ilk seti 25-15 kazandı.

İkinci set çok çekişmeli geçti. Galatasaray, teknik molayı Neslihan'ın smacıyla 12-11 önde geçmesine rağmen VakıfBank, Rasic'in bloklarıyla skoru 22-22'de eşitledi. Konuk ekip, Zhu Ting'in smacı ile seti 25-23 aldı.

Üçüncü sette VakıfBank, Rasic'in sayısı ile teknik molayı 12-10 önde geçti. Sarı-siyahlı takım etkili servislerle seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı.