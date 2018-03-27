İlk maçı 3-0 kazanan VakıfBank, ikinci maçı da alarak adını finale yazdırdı. Sarı-siyahlı ekip, finalde Eczacıbaşı VitrA ile karşılaşacak.

Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelede teknik molayı Galatasaray 12-10 önde geçti. 8 sayı geriden gelerek 21-21'de skoru eşitleyen VakıfBank, seti 25-23 kazandı.

İkinci setin ilk bölümünde köşelerden çapraza vurulan toplarla skor üreten Galatasaray, teknik molayı 12-6 önde geçti. Çekişmeye sahne olan oyunda 24. sayıya kadar eşitlik sürdü. Galatasaray, Jack'in smaçlarıyla seti 26-24 aldı ve skoru eşitledi: 1-1.

Üçüncü sette karşılıklı sayılarla 11. sayıya kadar süren oyunda VakıfBank teknik molayı 12-11 önde geçti. Skoru 20-20'de eşitleyen Galatasaray, seti 25-22 önde tamamlayarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette VakıfBank teknik molayı 12-11 önde geçti. Galatasaray, Neslihan Demir Güler'in iyi performansıyla oyunda kaldı. Çekişmenin sürdüğü seti VakıfBank 32-30 kazandı ve skorda yeniden eşitlik sağlandı: 2-2.

"Tie-break" setinde VakıfBank Zhu Ting'in etkili ataklarından sayı üretti ve seti 15-8, maçı da 3-2 kazandı.