VakıfBank Genç Takımı, Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Genç Kızlar Şampiyonası'nın finalinde Karayolları'nı 3-0 mağlup ederek, namağlup şampiyon oldu. Sarı-siyahlılar, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşmasının setlerini 25-14, 25-5 ve 25-17 alarak kupayı müzesine götürdü. Sarı-siyahlılar, turnuva boyunca oynadığı yedi karşılaşmayı da 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Genç Kızlar Şampiyonası'nın finalinde VakıfBank Genç Takımı, Karayolları'nı 3-0 mağlup ederek namağlup şampiyon oldu. Sarı-siyahlılar, finalde setleri 25-14, 25-5 ve 25-17 sonuçlarla alarak, kupayı müzesine götürdü. Finalin ilk teknik molasına 16-13 önde giren VakıfBank Genç Takımı, seti 25-14 alarak durumu 1-0'a getirdi. İkinci sette rakibine sadece 5 sayı imkanı tanıyan sarı-siyahlılar, 25-5'le skoru 2-0 yaptı.

Hücum ve savunmadaki etkili oyununu son sette de sürdüren VakıfBank Genç Takımı, seti 25-17, maçı da 3-0 alarak Türkiye Genç Kızlar Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Sarı-siyahlılar, turnuva boyunca oynadığı yedi karşılaşmayı da 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.

VakıfBank Genç Takım Antrenörü Franca Bardelli, ''Takımımızın maç performansının yükseldiği bir turnuva oldu. Turnuva boyunca sergiledikleri oyundan dolayı oyuncularımdan çok memnunum. Çok iyi bir performans sergilediler. Sezon boyunca gösterdikleri gayretten dolayı oyuncularıma teşekkür ediyorum'' diye konuştu.