VakıfBank, 64’üncü kuruluş yıldönümünde, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in de katıldığı törende İstanbul Ümraniye’deki yeni genel müdürlük yerleşkesinin açılışını yaptı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan açılışta, Türkiye’nin 16 yıldır büyük bir değişim geçirerek büyüdüğünü ve geliştiğini söyledi.

‘DEĞİŞİMİ YÖNETECEĞİZ’

“Artık yeni ve lider bir Türkiye var” diyen Özcan, VakıfBank’ın da bu değişimin içinde olduğunu kaydetti. VakıfBank’ın 931 şube ve 20 binin üzerinde çalışanıyla sektörün öncülerinden olduğunu belirten Mehmet Emin Özcan, “Nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla ekonomiye sağladığımız destek 235 milyar TL’ye ulaştı. Gerçekleştirdiğimiz uluslararası ihraçlara gelen talep, Türkiye’ye duyulan güvenin kanıtıdır” dedi.

Güçlü Türkiye’nin lider bankası olma yolunda önemli bir adım daha attıklarını ifade eden Özcan şöyle konuştu: “Artık bu adımın sonuçlarını bankamıza ve ülkemize yansıtma zamanıdır. Başladığımız yeni dönemde, köklü bankacılık geleneğimizden aldığımız gücü geleceğe taşıyacak adımları atmak için sabırsızlanıyoruz. Müşterilerimize daha hızlı, daha kaliteli hizmet sunmak, güçlü Türkiye’nin ekonomisine daha çok destek olmak VakıfBank’ın gücüne güç katmak için yenileneceğiz, değişimi yöneterek büyüyeceğiz.”

‘HEDEFE YÜRÜYORUZ’

VakıfBank Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alptekin ise, devletlerin geçmişte orduları kadar bugün ise ekonomileri kadar güçlü olduğunu vurgularken, “Ekonomi yönünde bağımsız olmayan devletler asla ve asla tam bağımsız sayılamazlar. VakıfBank ve elbette diğer kıymetli bankalarımız, her daim devletine sıkı sıkıya bağlıdır. Bize gösterilen hedeflere var gücümüzle yürümekteyiz” dedi.

‘ŞOKLARA RAĞMEN ÖNEMLİ MESAFELER KAT ETTİK’

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, törende yaptığı konuşmada Türkiye için VakıfBank’ın özel bir yeri olduğunu söyledi. Türkiye’nin kalkınmasında 64 yıldır VakıfBank ailesinin önemli rol üstlendiğini vurgulayan Şimşek, Türkiye’nin son 15 yılda yaşadığı büyük değişim ve dönüşümde bankacılık sektörünün rolü olduğunu ifade etti.

Şimşek, “Bu dönemde Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde yapılan reformlar, siyasi istikrar, doğru politikalar sayesinde ülkemiz birçok iç ve dış şoka rağmen önemli mesafeler kat etti” diye konuştu.