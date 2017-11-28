VakıfBank Genel Müdürü Özcan hedeflerini açıkladı

Bankanın hedefleri ve gelecek vizyonunun paylaşıldığı toplantıda konuşan Özcan, güçlü Türkiye’yi anlamak ve birlikte güçlenmek için tek bir pencereden bakmanın yeterli olamayacağını ifade ederek, “Türkiye ne kadar güçlü olursa bankaları da şirketleri de, aileleri de o kadar güçlü olur. Biz buna inanarak yeni vizyonumuzu ortaya koyduk.

Halden anlayan banka olmanın yanı sıra “yanındaki güç” olmak gerekiyor. Biz de başta devletimiz ve müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın “yanındaki güç” olacağız. Bu ülke büyüme rekorları kırarken VakıfBank’ın da çorbada tuzu bulunacak. Milli tankımız, milli helikopter ve uçağımız derken şimdi de milli otomobilin heyecanını yaşıyoruz. Bu zamana kadar olduğu gibi stratejik projelerin yanı sıra istihdam sağlayan, üretimi destekleyen, katma değer oluşturan her projeye finansman sağlamak için gayret edeceğiz” dedi.

HER KESİMİN YANINDAYIZ

Yüzyıllardan süzülüp gelen Vakıf kültürü ve uzman bankacılık uygulamaları ile güçlü bir marka değerine sahip olan VakıfBank’ın Türkiye’nin en güçlü bankalarından biri olduğunu ifade eden VakıfBank Genel Müdürü Özcan, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi bu değerlerimize ‘Yanındaki güç VakıfBank’ı da ekledik. Finansal gücümüz, ürünlerimiz, uzman bankacılık hizmetlerimiz, teknolojimiz, yetkin ve güler yüzlü ekibimizle çiftçilerin, KOBİ’lerin, esnafın, gençlerin, emeklilerin, şirketlerin, ailelerin, beyaz yakalıların, girişimcilerin, ev hanımlarının, kısaca toplumun tüm kesimlerinin yanındayız. Büyüyen Türkiye’nin gücüne güç katmaya hazırız."

'KARLI, VERİMLİ VE KALİTELİ BÜYÜME STRATEJİSİ"

VakıfBank’ı önümüzdeki yıllara taşıyacak kurumsal stratejiyi ise; ‘Karlı, Verimli ve Kaliteli Büyüme’ olarak tanımladıklarını anlatan Özcan, “Sürdürülebilir büyümenin en önemli çıpalarından biri karlılıktır. Bunun için aktif ve özkaynak karlılığımızı iyileştirmek istiyoruz. Verimlilik stratejimiz kapsamında ise İstanbul’da farklı lokasyonlarda yer alan tüm birimlerimizi Ümraniye’de tek çatı altında toplayacağız. Bu bize ortak sinerji ve eksiksiz bir koordinasyon sağlayacak. Bağlı ortaklıklarımızı da karlı ve verimli hale getirerek bankamıza katkılarını artırmak da en önemli hedeflerimiz arasında. Kaliteli büyüme konusunda iyi bir noktadayız. Araştırmalar gösteriyor ki; VakıfBank müşterisi son derece sadık müşteridir. Bir kez bize geldikten sonra, hep bizimle çalışmaya devam ediyor. Biz biliyoruz ki; VakıfBank tüm ürün ve hizmetleriyle bir müşteriye yeter” dedi.

EKONOMİYE 220 MİLYAR TL DESTEK SAĞLADIK

VakıfBank’ın gücünün finansal sonuçlarına da yansıdığını anlatan Özcan, 2017 yılının ilk dokuz ayı itibarıyla VakıfBank’ın aktif büyüklüğünün 247 milyar TL olduğunu söyleyerek "Ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığı ile sağladığımız destek 220 milyar TL’ye ulaşırken KGF desteği kapsamında kullandırdığımız kredi miktarı 20 milyar TL’yi aştı ve bu alanda lider bankalardan biri olduk. Aynı dönemde mevduat büyüklüğümüz ise 146 milyar TL olarak gerçekleşti" dedi.

YURTDIŞINDA DA GÜÇLÜ VAKIFBANK

VakıfBank’ın uluslararası piyasalardan uygun maliyetlerde fon transfer etmeye devam ettiğinin altını çizen Özcan, “Son olarak Kasım ayında Fransız Kalkınma Ajansı’ndan ilk 3 yılı anapara ödemesiz toplam 12 yıl vadeli 80 milyon euro tutarında kredi temin ettik. Banka olarak yurt dışı borçlanma tutarımız 12.5 milyar dolara ulaştı ki bu da toplam bilanço büyüklüğümüz yüzde 20’sini oluşturmaktadır. Uluslararası piyasalardan temin ettiğimiz kaynağın maliyet ve büyüklüğü de ülkemize ve Bankamıza duyulan güveni göstermiştir. Bu da ülkemiz üzerine yapılan ekonomik spekülasyonlara verilen en iyi cevap olmuştur” açıklamasını yaptı.



DİJİTAL BANKACILIKTA YÜZDE 44'TEN FAZLA BÜYÜDÜK

VakıfBank olarak değişim ve dönüşüme seyirci kalmayıp Bütün süreç ve işlemleri mobil ortama taşıyarak, müşterilere daha basit, yalın, kullanıcı dostu bir platform oluşturmak için yatırımlara hızla devam ettiklerini anlatan Özcan sözlerini şöyle sürdürdü:

"2017 yılının ilk dokuz ayı itibariyle mobil bankacılık uygulamalarını kullanan müşteri sayısında yılbaşına göre yüzde 44’ün üzerinde büyüme yakalayarak, kullanıcı sayısında 2 milyonu aştık.

Bankamızda halen adet bazında yapılan işlemlerin yüzde 90’ından fazlası şube dışı kanallardan gerçekleştiriliyor. Önümüzdeki dönemde bu oranın daha da artmasını öngörüyoruz. Mobil Bankacılık kanalında 200’ün üzerinde farklı işlem yapma kapasitesine sahibiz. Özellikle mobil kanaldan yapılabilen işlem setine baktığımızda sektör ile kıyaslandığında daha geniş bir işlem yelpazemiz var. Güvenlik başta olmak üzere tüm bu konularda beklentilere cevap vermek, müşterilerimizin her türlü ihtiyacını dijital kanallar aracılığıyla karşılayabilmek hedefiyle çalışıyoruz."

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