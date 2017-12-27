Vakıfbank’ın, kanun hükmünde kararname (KHK) ile Hazine Müsteşarlığı’na devredilen hisselerinin bedeli, 5 eşit taksitte Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ödenecek.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü, elde edeceği geliri, hisselerinin yüzde 100’üne sahip olduğu Vakıf Katılım Bankası’na kaynak olarak aktaracak. Pazar günü Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Vakıfbank hisselerinin yüzde 58.5’i Hazine’ye devredildi.

Devredilen hisseler, Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından temsil edilen Osmanlı döneminden kalma yaklaşık 52 bin vakfa ait bulunuyor. Vakıflar özel hukuk hükümlerine tabi olduğu için, hisse devri karşılığı elde edilen para da bu vakıflar adına değerlendirilecek.

Edinilen bilgiye göre, Vakıfbank hisselerinin hangi değer üzerinden devredileceğini belirlemek için yaklaşık iki ay içinde üç ayrı şirket tarafından rapor hazırlanacak. Bakanlar Kurulu, üç şirketin belirlediği rakamın ortalamasını esas alarak devir bedeli tespit edecek. Bu değer üzerinden devir işlemleri gerçekleştirilecek.

PARA 5 EŞİT TAKSİTTE ÖDENECEK

Hazine Müsteşarlığı Vakıfbank hisselerinin karşılığını VGM’ye 5 eşit taksitte ödeyecek. Hazine bu amaçla, kira sertifikası ihraç edecek. VGM, vadesi geldiğinde kira sertifikalarının karşılığını nakit olarak tahsil edecek.

9 MİLYAR LİRALIK DEĞER

Vakıfbank hisselerinin piyasa değeri, cuma günkü kapanış itibarıyla 9 milyar lirayı buluyor. Hisse devriyle VGM’nin Vakıfbank’ta hissesi kalmayacak. Vakıfbank’taki % 58 hissesini devreden VGM, elde edeceği parayı, yüzde 100 hissesine sahip olduğu Vakıf Katılım Bankası’na kaynak olarak aktaracak. Böylece, 2016 yılırda kurulan Vakıf Katılım, sektörün iddialı bankaları arasına girecek

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