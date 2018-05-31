Aktif büyüklük bakımından Türkiye'nin 7. büyük bankası konumunda bulunan Vakıfbank 11 Ocak 1954 tarihinde kurulmuştur. Vakıfbank, Adnan Menderes’in özel talimatı sonucunda 6219 sayılı özel kanun ile gerçekleşmiştir. Vakıfbank, toplam 50.000.000 TL sermaye ile kuruldu. Vakıfbank’ın bankacılık faaliyetleri ise 13 Nisan 1954 yılı itibariyle başladı. Türkiyenin en köklü bankalarından biridir. 876 şubesi ve 12.225 çalışanı vardır. Türkiye Bankalar Birliği'nin 2014 yılı raporuna göre Türkiye'nin aktif büyüklük açısından en büyük 7. bankasıdır.

VAKIFBANK KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

VakıfBank sabah 09:00’da açılmaktadır. Öğle tatiline 12:30’da giren VakıfBank 13:30’da tekrar mesaiye başlıyor. Akşam saat 17:00’da mesai bitmektedir. Hafta sonu hizmet vermemektedir.

VAKIFBANK HAKKINDA GENEL BİLGİLER

VakıfBank merkez binası, Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A-B 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunmaktadır. VakıfBank merkez şubesine +90 216 724 10 00 numaralı telefon aracılığıyla veya +90 216 724 39 09 faks numarasıyla erişebilirsiniz.