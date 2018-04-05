VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren, kulüpler bazında Avrupa'nın bir numaralı kupasında Dörtlü Final'e yükselme başarısını gösterdiklerini belirterek, "VakıfBank olarak Şampiyonlar Ligi finallerinin vazgeçilmez takımı olduğumuz için mutlu ve gururluyuz. Ülkemiz her şeyin en güzeline layık. Biz de güzel ülkemize büyük başarılar getirmek için titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu büyük kupada dörtlü finallere kalabilmek şampiyonluk kadar değerli." diye konuştu.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 10, üstü üste ise 6. kez Dörtlü Final'de mücadele edeceklerini aktaran Demren, "Bu durum Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk olabilir. Aynı zamanda Türkiye Ligi'nde de final oynayacağız. Bu sezon Kupa Voley ve Şampiyonlar Kupası olmak üzere iki şampiyonluğa ulaştık. Kalan iki kupayı da müzemize getirerek, bu sezonun tüm kupalarına sahip olmak istiyoruz. Tüm oyuncularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Şampiyonluk yolunda Bükreş'te oynanacak maçlarda ve Türkiye Ligi finallerinde takımımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti de CEV Şampiyonlar Ligi'nde 6. kez Dörtlü Final'e kalmanın mutluluğunu yaşadığını anlatarak, "Kendimi harika hissediyorum. Bana bu fırsatı veren kulübüme teşekkür ediyorum. Çok güçlü oyuncuları olan çok güçlü bir takıma koçluk yapıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-siyahlı takımın Hollandalı oyuncusu Lonneke Sloetjes ise Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi mücadele ettiklerini dile getirerek, "Oyunumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum. Bugün de harika bir maç çıkardık. Şimdi Dörtlü Final'deyiz. Bu gerçekten harika." şeklinde görüş belirtti.

Oyunculardan Hatice Gizem Örge de Dörtlü Final'e yükseldikleri için çok mutlu olduklarını vurgulayarak, "Benim beşinci Dörtlü Final'im oluyor. O yüzden çok mutluyum." açıklamasını yaptı.