Final-Four oynaması çok zor bir yer. 'Türk finali olur' dediklerinde, kendimizden bile emin değildik. Tek günlük performanslara bağlı her şey. Bugüne kadar çok maç kaybettik. Bu tecrübe işi. Galatasaray 2. kez katıldı. Biz de onlar da dersler çıkarmıştır. Bugüne kadar çok ağladık çok üzüldük. Sonunda geldiğimiz yer çok güzel.

"MAÇ GİDİYOR' DEDİĞİM AN OLDU"

Ben çabuk vazgeçen biri değilimdir ama "Maç gidiyor" dediğim an oldu. Çok iyi bir top çıkardık. Rakibi de kıran şeyler bunlar. Biz Vakıfbank'ız ve geri döndük. Kendinden şüphe etmeyeceksin hele de Vakıfbank'taysan. Son topta Giovanni'yi uyardım. Taç olduğuna emindim ve haklı çıktım.

Ben küçükken voleybol bu seviyede değildi. Maddi ve manevi... Şimdiki gençler maddiyata daha odaklı. Daha önlerinde çok uzun seneler var. Çalışmadan bir yerlere gelebileceklerini düşünüyorlarsa başaramayacaklarını garanti edebilirim. Maddiyatı düşünmeden kafalarını voleybola vermeleri gerek, çok çalışsınlar.

SON FİNALDE MVP SEÇİLDİ Profesyonel kariyerini Avrupa şampiyonluğu ile sonlandıran VakıfBank takımı kaptanı Gözde Kırdar, Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu (MVP) ödülünün de sahibi oldu.

GİZEM ÖRGE: BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMİYOR!

Bunun gibi çok maçlar oynadık. Lehimize bir sonuçla bitirmeyi tecrübemize borçluyuz. Her sene Final-Four'da mücadele ediyoruz. Ben 5 senede bu takımda büyük kayıplar ve büyük kazançlar yaşadım. O yüzden pes etmeyen bir karakterimiz var. Sonuç ne olursa olsun, sayılar ne olursa olsun; biz bitti demeden bitmiyor. Ve bunu bir kez daha en kritik yerde gösterdiğimiz için de çok mutluyuz. Bizim kafamız şöyle: 'Biz elimizden gelen her şeyi yapalım, rakip kendisi yenebiliyorsa, buyursun yensin.' Hem Türkiye serisinde hem de Şampiyonlar Ligi serisinde bizim edindiğimiz bir kelime vardı: "Pişman olarak gitmeyeceğiz. Biz çok emek verdik, çok çalıştık. Bu sahadan pişman olmadan ayrılacağız. Yenilsek bile 'elimizden gelen her şeyi yaptık' diyeceğiz" dedik ve bu biz sonucu getirdi.

"ALLAH'IM LÜTFEN TAÇ OLSUN..."

Imoco maçı erken final oldu. Sonu da enteresan oldu. O an ekrana baktım, "Allah'ım lütfen taç olsun" diyordum. Çünkü ne olacağı hiç belli olmuyor. Final maçları çok riskli maçlar. Türkiye ligini 5 maç üzerinden oynuyorsun. Final-Four'da şans da olması gerekiyor. Riskli ve telafisi olmayan turnuvalar. Erken final gibi oldu, gergin bir maçtı. Tie-break setinde ayakta kalmak zordu. Burası bambaşka bir yer. Galatasaray için de şansızlık oldu. Gönlümüzden geçen iki Türk takımının finalde oynamasıydı. Bir dahaki senelere inşallah.

Gerçekten dört dörtlük bir sezon oldu. Bu yola çıkarken zaten 4 kupayı hedeflemiştik. Zaten her sene bütün kupaları hedefliyoruz. Çok zorlu bir süreç. Lig de çok zorluydu. Çok zor anlarımız oldu. Voleyboldan bıktığımız anlar oldu. Birbirimizi görmek istemediğimiz zamanlar oldu. Birbirimize tutunduk ve başarı geldi. Kendi adıma da çok mutluyum. Türkiye lig kupasını doğum günümde kaldırdık. En iyi libero seçildim. Daha sonra 4. kupa olarak Şampiyonlar Ligi'ni kaldırdık ki, Türkiye'de üst üste 2 Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak da bir ilkti. Çok gururluyum ve çok mutluyum.

EN İYİ LİBERO! Gizem Örge, Türkiye Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde en iyi libero ödülünü aldı.

Gözde gibi bir kaptanla oynamaktan dolayı çok gururluyum. Ben buraya geldiğim zaman çocuktum. Bu sene 5. senem. O kadar çok şey öğrendim, o kadar ablalığını gördüm ki, eli hep üzerimizdeydi. Gerçekten kendimi inanılmaz şanslı hissediyorum. Böyle zirvede bırakmayı da kimse yaşamayaz.

Giovanni'nin bu kadar başarılı olmasının sebebi çok mükemmeliyetçi bir karakterinin olması. Aslında çok zor bir antrenör. Memnun etmek kolay değil. Ama başarı da zaten bu şekilde geliyor. Her zaman daha iyisini istiyor. Her zaman daha çok çalıştırıyor. Hiçbir şeyden yetinmiyor ki o yüzden biz kupaları ister hale geldik.

AYÇA AYKAÇ: KUPA IMOCO MAÇINDA GELDİ

Imoco maçında; 12-8 olduğunda skor, yedeklerde hepimiz birbirimize bakıp "Acaba gidiyor mu, şampiyon olamayacak mıyız?" diye düşündük. Ama 12-9'dan sonra 10. sayıyı aldığımızda sayıyı getiren defans, takımı çok fazla ateşledi. Ondan sonra her sayının başlangıcına sürekli daha motive çıktığımız için tie-break'i almasını bildik. Ama dediğim gibi bizim için çok zorlu bir süreçti. "Kupa orada geldi'"de diyebiliriz çünkü final maçı beklediğimizden daha kolay geçti.

VakıfBank'ın altyapısından yetişen bir oyuncuyum, ilk geldiğimden beri Gözde abla bize örnek oldu. Herkesin örnek aldığı bir insandı. Onunla birlikte A Takımda 3 sene yer almak benim için onur ve gurur verici bir şey. Bana öğrettikleri, kattıkları... Özellikle ilk senemde sakatlanmıştı, o dönemde bana çok yardımcı oldu. Geri dönmemde, rehabilitasyon sürecinde inanılmaz yardımları oldu. Gözde ablanın hakkını ödeyemem.

"GIOVANNI İLE ÇALIŞMAK BÜYÜK BİR GURUR"

Giovanni hepimize çok şey katıyor. Özellikle de karakter olarak. Onun antrenör karakteri çok hırslı, çok vazgeçmeyen bir insan. Takımın küçükleri olarak ondan çok şey alıyoruz. Antrenmanda her zaman yüzde 100'ümüzü istiyor, son topa kadar mücadele etmemizi söylüyor. 3. setin son sayısına kadar hiçbir şeyin bitmediğini vurguluyor. Onun gibi dünya çapında bir antrenörle çalışmak bizim için büyük gurur.

Altyapıdan sürekli oyuncu çıkıyor, biz de genç oyuncularız. Motivasyonumuz sürekli olarak bir sonraki hedef oluyor. Giovanni gibi bir antrenörle çalıştığınızda da "Evet, alabileceğim bütün kupaları aldım, daha fazla yapabileceğim bir şey yok" diyemiyorsunuz, o da sizi sürekli motive edebilecek bir şey buluyor. Siz de onun gösterdiği şekilde yürüyebiliyorsunuz.

Geçen sene U23'te oynadım, Dünya şampiyonu olduk. A Takım için biraz sabretmek gerekiyor çünkü Gözde abla, Seda abla onlar A Takımın altyapı taşıydı. Onlar bıraktığında altyapıdan gelen oyunculara biraz daha sabretmek, vakit harcamak gerekiyor. Sabredildiğinde gençlere yolun açılacağını düşünüyorum. Yaşımız daha genç olduğu için hata yapma payımız daha fazla, o yüzden biraz daha sabredip, başarıların gelmesini hepimiz için beklememiz gerekiyor.

ZEHRA GÜNEŞ: 'MAÇ BİTTİ GALİBA' DEDİK

Benim ilk Şampiyonlar Ligi Final-Four'umdu... Imoco çok hızlı oynayan ve çeşitli varyasyonları olan bir takımdı. Skoru 2-0'a getirdiğimizde büyük avantajımız vardı. 3. sette kendilerine göstermeye başlaılar. Tie-break çok zordu, "Maç gitti galiba" dedik. Melis abla servise girdiğinde sayı aldığımızda salonun dışına koştuk.

Galatasaray ile finalde karşılaşacağımızı düşünüyorduk ancak şanssızlık yaşadılar. Erken final yaptık. Aldığımız kupaları göz önünde bulundurduğumuzda dünyanın 'en iyisiyiz' diyebiliriz.

Gözde ablaya hayrandım. Altyapıda herkes onu hayranlıkla izliyordu. Umarım bundan sonra her şey onun için iyi olur.

Guidetti'den bahsederken "Her gün ağlayacaksın" dediler. Çok hırslı bir antrenör. Ağlamadık diyemem, eklediğimizden iyi bir sezondu.

TUĞBA ŞENOĞLU: 'BİR SENE DE OLSA UMARIM GÖZDE ABLA İLE OYNARIM' DİYORDUM

Bizim için Imoco maçı erken finaldi. 2-0 öndeyken her her şey istediğimiz gibiydi. "Biz burdayız" demek zorundaydılar. Ve skorda geri döndüler. Gözde abla ve Zhu Ting maça ağırlıklarını koydu. Özellikle Gözde abla savunma ve hücumda çok iyiydi. Takımı çok ateşledi ve kazandık, mutluyuz. Beşiktaş'tayken şunu demiştim: Umarım onunla bir sene de olsa oynarım... O şansı yakaladığım için çok mutluyum. Takımdan gitti belki ama kalbimizde duruyor. 1 sene aynı sahada ter döktük, onunla oynama şansını bulamayan diğer gençlere üzülüyorum.

AVRUPA KUPALARININ EN BAŞARILI EKİBİ

VakıfBank, Avrupa kupalarındaki en başarılı Türk ekibi olarak dikkati çekiyor. Tarihinde, 4. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan sarı-siyahlı ekip, birer kez de Top Teams Kupası ve Challenge Kupası şampiyonlukları kazandı. VakıfBank, 2013 ile 2017'de FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonu da olarak iki kez dünyanın zirvesine çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde 2011'in şampiyonu olan ve bu kulvarda kupa kaldıran ilk Türk takımı olarak tarihe geçen VakıfBank, 2013 ve 2017 yıllarının ardından 2018'de de adını zirveye yazdırdı. Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 1998, 1999, 2014 ve 2016'da Avrupa ikincisi olan sarı-siyahlı ekip, 2015 yılını ise üçüncü tamamlamıştı.

Top Teams Kupası'nda 2004'te, Challenge Kupası'nda ise 2008'de adını zirveye yazdıran VakıfBank, CEV Kupası'nda ise 1991, 1992 ve 2000'de üçüncülük elde etti. FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı 2013 ile 2017 yıllarında kazanma başarısı gösteren VakıfBank, 2011'de de bu organizasyonu ikinci, 2016'da ise üçüncü bitirdi.