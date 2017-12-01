Vakıfbank'tan ABD'deki davayla ilgili açıklama

Vakıfbank'tan yapılan açıklama şöyle:

"Ulusal ve uluslararası bankacılık çevrelerinde yıllardır net bir şekilde bilindiği üzere Bankamızın ABD'de görülen söz konusu davada bahsi geçen süreçlerin hiçbir yerinde, hiçbir zaman ve hiçbir şekilde ilgisi ve dahli olmamıştır.

VakıfBank, her zaman gerek yasalara ve ilgili mevzuata, gerekse uluslararası düzenlemelere ve kurallara uygun hareket etmiştir. Bankamız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı özen ve titizlikle davranmaya devam edecektir."

ABD'deki dava ile ilgili dün de Denizbank, Halkbank, Ziraat Bankası ve Aktifbank'tan da açıklama gelmişti.