Romanya'nın başkenti Bükreş'te CSM Volei Alba takımının ev sahipliğinde, Türkiye'den VakıfBank ve Galatasaray ile İtalya'dan Imoco Volley'in de katılımıyla gerçekleştirilecek Dörtlü Final iki gün sürecek.
Sala Polivalenta Spor Salonu'ndaki organizasyonun ilk gününde, geçtiğimiz yılın şampiyonu VakıfBank ile finalisti Imoco Volley, saat 16.00'da açılış maçını oynayacak. Ardından saat 19.00'da ise CSM Volei Alba-Galatasaray müsabakası yapılacak.
İlk gün maçlarını kazanan ekipler, yarın saat 19.00'da final maçına çıkarak, kadın voleybolunda Avrupa'nın bir numarası olabilmek için ter dökecek.
Üçüncülük müsabakası ise ilk gün maçlarını kaybeden ekipler arasında saat 16.00'da başlayacak.
İLK GURURU VAKIFBANK YAŞATMIŞTI!
CEV Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 sezonun 5'ine Türk ekipleri damgasını vururken, 2011 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen Dörtlü Final'i VakıfBank Güneş Sigorta şampiyon olarak tamamlayarak, Türkiye'ye bu kulvarda başarıyı ilk yaşatan ekip oldu.
Fenerbahçe Universal, 2011 yılında ev sahibi olduğu Dörtlü Final'i 3. sırada tamamlamasından bir yıl sonra, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Dörtlü Final'de adını zirveye yazdırdı ve kupayı bir kez daha Türkiye'ye getirdi.
Galatasaray Daikin'in ev sahipliğinde 2013 yılında İstanbul'da yapılan Dörtlü Final müsabakalarını zirvede tamamlayan takım ise VakıfBank oldu. Bu sonuçla Avrupa voleybolunun kadınlarda bir numaralı kupası, üst üste 3 sezonda Türk ekiplerinin müzelerine gitti.
Organizasyonun 2014 yılında Bakü'de düzenlenen Dörtlü Final etabında şampiyonluğu, finalde VakıfBank'ı geçen Dinamo Kazan elde etti ve Rus ekibi Türk takımlarının 3 sezonluk hegemonyasını sonlandırdı.
Polonya'nın Szczecin kentinde 2015 yılında düzenlenen Dörtlü Final'de şampiyonluk kupasını Eczacıbaşı VitrA kaldırarak, Türk ekiplerinin 5 sezonda 4. kez bu başarıyı elde etmesini sağladı.
İtalya'nın Montichiari kentinde Pomi Cassalmaggiore takımı tarafından 2016 yılında organize edilen Dörtlü Final'de ise VakıfBank, finalde ev sahibi ekibe yenilerek kupayı bir kez daha Türkiye'ye getirme şansını kaçırdı.
VakıfBank, geride kalan sezon İtalya'nın Treviso kentinde düzenlenen Dörtlü Final'de ev sahibi Imoco Volley'i mağlup ederek bir kez daha adını Avrupa'nın zirvesine yazdırdı ve kendisinin üçüncü, Türk takımlarının ise beşinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kupasını getirdi.
KADINLARDA 12 ŞAMPİYONLUK VAR!
Voleybolda kadın takımları CEV organizasyonlarında toplam 12 şampiyonluğa imza atarken, Türkiye'ye ilk Avrupa kupasını getiren ekip Eczacıbaşı oldu.
Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nın 1999 yılında Bursa'da yapılan Dörtlü Final organizasyonunda, İtalya'nın Cermagica Reggio Emilia takımını finalde devirmeyi başaran Eczacıbaşı, Türkiye'ye voleybolda ilk Avrupa kupasını kazandırdı.
Ardından VakıfBank Güneş Sigorta, 2004 yılında Bursa'da düzenlenen Top Teams Kupası Dörtlü Final'ini, 2008 yılında ise yine Bursa'da organize edilen Challenge Kupası Dörtlü Final'ini kazanarak, Eczacıbaşı'nı takip etti.
Kadın voleybolunda Türk takımları, son dönemde Avrupa kupalarına adeta damgasını vurdu. Türk ekipleri son 7 sezonda toplam 9 Avrupa kupası kaldırmayı başardı.
VakıfBank, 2011, 2013 ve 2017 yıllarında Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, 2012 yılında Şampiyonlar Ligi ve 2014 yılında CEV Kupası, Eczacıbaşı Vitra, 2015 yılında Şampiyonlar Ligi ve 2018 yılında CEV Kupası, Bursa Büyükşehir Belediyespor da 2015 ile 2017 yıllarında Challenge Kupası şampiyonluklarına imza attı.
Toplamda Türk kadın voleybol takımları Avrupa'da 12 kupa kaldırırken, 5 kez şampiyonluk yaşayan VakıfBank'ı, 3 şampiyonlukla Eczacıbaşı VitrA, ikişer şampiyonlukla da Fenerbahçe ve Bursa Büyükşehir Belediyespor izledi.
KADINLARDA BAŞARI KARNESİ!
Voleybolda Türk kadın takımlarının Avrupa kupalarında elde ettikleri dereceler şöyle:
|
Yıl
|
Takım
|
Organizasyon
|
Derece
|
1980
|
Eczacıbaşı
|
Şampiyon Kulüpler Kupası
|
2
|
1983
|
Ankara Pazarları
|
CEV Kupası
|
4
|
1984
|
Eczacıbaşı
|
Şampiyon Kulüpler Kupası
|
4
|
1986
|
Arçelik
|
CEV Kupası
|
4
|
1988
|
Emlak Bankası
|
CEV Kupası
|
3
|
1991
|
VakıfBank
|
CEV Kupası
|
3
|
1992
|
VakıfBank
|
CEV Kupası
|
3
|
1993
|
Eczacıbaşı
|
CEV Kupası
|
2
|
1996
|
Emlak Bankası
|
CEV Kupası
|
2
|
1997
|
Galatasaray
|
CEV Kupası
|
3
|
1998
|
VakıfBank
|
Şampiyon Kulüpler Kupası
|
2
|
Beşiktaş
|
Kupa Galipleri Kupası
|
4
|
Güneş Sigorta
|
CEV Kupası
|
4
|
1999
|
VakıfBank
|
Şampiyon Kulüpler Kupası
|
2
|
Eczacıbaşı
|
Kupa Galipleri Kupası
|
1
|
2000
|
Eczacıbaşı
|
Şampiyon Kulüpler Kupası
|
3
|
ENKA Spor
|
Kupa Galipleri Kupası
|
4
|
Güneş Sigorta
|
CEV Kupası
|
3
|
2001
|
Eczacıbaşı
|
Şampiyonlar Ligi
|
4
|
Beşiktaş
|
CEV Kupası
|
4
|
2002
|
Eczacıbaşı
|
Şampiyonlar Ligi
|
4
|
2004
|
VakıfBank Güneş Sigorta
|
Top Teams Kupası
|
1
|
2005
|
Eczacıbaşı
|
Top Teams Kupası
|
3
|
2006
|
VakıfBank Güneş Sigorta
|
Şampiyonlar Ligi
|
4
|
2008
|
VakıfBank Güneş Sigorta
|
Challenge Kupası
|
1
|
2009
|
Eczacıbaşı
|
Şampiyonlar Ligi
|
4
|
Fenerbahçe Acıbadem
|
CEV Kupası
|
3
|
2010
|
Galatasaray
|
Challenge Kupası
|
3
|
Fenerbahçe Acıbadem
|
Şampiyonlar Ligi
|
2
|
2011
|
VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom
|
Şampiyonlar Ligi
|
1
|
Fenerbahçe Acıbadem
|
Şampiyonlar Ligi
|
3
|
2012
|
Galatasaray
|
CEV Kupası
|
2
|
Fenerbahçe Universal
|
Şampiyonlar Ligi
|
1
|
2013
|
Fenerbahçe
|
CEV Kupası
|
2
|
VakıfBank
|
Şampiyonlar Ligi
|
1
|
Galatasaray Daikin
|
Şampiyonlar Ligi
|
4
|
2014
|
VakıfBank
|
Şampiyonlar Ligi
|
2
|
Eczacıbaşı VitrA
|
Şampiyonlar Ligi
|
4
|
Fenerbahçe
|
CEV Kupası
|
1
|
Beşiktaş
|
Challenge Kupası
|
2
|
2015
|
Eczacıbaşı VitrA
|
Şampiyonlar Ligi
|
1
|
VakıfBank
|
Şampiyonlar Ligi
|
3
|
Galatasaray Daikin
|
CEV Kupası
|
3
|
Bursa Büyükşehir Belediyespor
|
Challenge Kupası
|
1
|
2016
|
Galatasaray
|
CEV Kupası
|
2
|
Trabzon İdmanocağı
|
Challenge Kupası
|
2
|
Bursa Büyükşehir Belediyespor
|
Challenge Kupası
|
4
|
VakıfBank
|
CEV Şampiyonlar Ligi
|
2
|
Fenerbahçe
|
CEV Şampiyonlar Ligi
|
3
|
2017
|
Galatasaray
|
CEV Kupası
|
3
|
Bursa Büyükşehir Belediyespor
|
Challenge Kupası
|
1
|VakıfBank
|CEV Şampiyonlar Ligi
|1
|Eczacıbaşı VitrA
|CEV Şampiyonlar Ligi
|3
|2018
|Eczacıbaşı VitrA
|CEV Kupası
|1
|Bursa Büyükşehir Belediyespor
|Challenge Kupası
|2
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