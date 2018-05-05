Öne Çıkanlar
VakıfBank ve Galatasaray
Voleybol
Haberler > Voleybol > VakıfBank ve Galatasaray, Romanya'da CEV Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'da mücadele ediyor!

Voleybolda kupa Türkiye'ye gelsin!

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu hafta sonunda Romanya'da düzenleniyor. VakıfBank ve Galatasaray, Avrupa'nın bir numaralı kupasını Türkiye'ye getirebilmek için sahaya çıkıyor! Başkent Bükreş'teki organizasyonda ev sahibi CSM Volei Alba ve İtalya'nın Imoco Volley takımları da yer alıyor. Haydi kızlar kupa Türkiye'ye gelsin, bizim olsun!

05 Mayıs 2018 Cumartesi, 11:14:17 | Güncelleme:

Romanya'nın başkenti Bükreş'te CSM Volei Alba takımının ev sahipliğinde, Türkiye'den VakıfBank ve Galatasaray ile İtalya'dan Imoco Volley'in de katılımıyla gerçekleştirilecek Dörtlü Final iki gün sürecek.

Sala Polivalenta Spor Salonu'ndaki organizasyonun ilk gününde, geçtiğimiz yılın şampiyonu VakıfBank ile finalisti Imoco Volley, saat 16.00'da açılış maçını oynayacak. Ardından saat 19.00'da ise CSM Volei Alba-Galatasaray müsabakası yapılacak.

İlk gün maçlarını kazanan ekipler, yarın saat 19.00'da final maçına çıkarak, kadın voleybolunda Avrupa'nın bir numarası olabilmek için ter dökecek.

Üçüncülük müsabakası ise ilk gün maçlarını kaybeden ekipler arasında saat 16.00'da başlayacak.

İLK GURURU VAKIFBANK YAŞATMIŞTI!

CEV Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 sezonun 5'ine Türk ekipleri damgasını vururken, 2011 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen Dörtlü Final'i VakıfBank Güneş Sigorta şampiyon olarak tamamlayarak, Türkiye'ye bu kulvarda başarıyı ilk yaşatan ekip oldu.

Fenerbahçe Universal, 2011 yılında ev sahibi olduğu Dörtlü Final'i 3. sırada tamamlamasından bir yıl sonra, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Dörtlü Final'de adını zirveye yazdırdı ve kupayı bir kez daha Türkiye'ye getirdi.

Galatasaray Daikin'in ev sahipliğinde 2013 yılında İstanbul'da yapılan Dörtlü Final müsabakalarını zirvede tamamlayan takım ise VakıfBank oldu. Bu sonuçla Avrupa voleybolunun kadınlarda bir numaralı kupası, üst üste 3 sezonda Türk ekiplerinin müzelerine gitti.

Organizasyonun 2014 yılında Bakü'de düzenlenen Dörtlü Final etabında şampiyonluğu, finalde VakıfBank'ı geçen Dinamo Kazan elde etti ve Rus ekibi Türk takımlarının 3 sezonluk hegemonyasını sonlandırdı.

Polonya'nın Szczecin kentinde 2015 yılında düzenlenen Dörtlü Final'de şampiyonluk kupasını Eczacıbaşı VitrA kaldırarak, Türk ekiplerinin 5 sezonda 4. kez bu başarıyı elde etmesini sağladı.

İtalya'nın Montichiari kentinde Pomi Cassalmaggiore takımı tarafından 2016 yılında organize edilen Dörtlü Final'de ise VakıfBank, finalde ev sahibi ekibe yenilerek kupayı bir kez daha Türkiye'ye getirme şansını kaçırdı.

VakıfBank, geride kalan sezon İtalya'nın Treviso kentinde düzenlenen Dörtlü Final'de ev sahibi Imoco Volley'i mağlup ederek bir kez daha adını Avrupa'nın zirvesine yazdırdı ve kendisinin üçüncü, Türk takımlarının ise beşinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kupasını getirdi.

KADINLARDA 12 ŞAMPİYONLUK VAR!

Voleybolda kadın takımları CEV organizasyonlarında toplam 12 şampiyonluğa imza atarken, Türkiye'ye ilk Avrupa kupasını getiren ekip Eczacıbaşı oldu.

Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nın 1999 yılında Bursa'da yapılan Dörtlü Final organizasyonunda, İtalya'nın Cermagica Reggio Emilia takımını finalde devirmeyi başaran Eczacıbaşı, Türkiye'ye voleybolda ilk Avrupa kupasını kazandırdı.

Ardından VakıfBank Güneş Sigorta, 2004 yılında Bursa'da düzenlenen Top Teams Kupası Dörtlü Final'ini, 2008 yılında ise yine Bursa'da organize edilen Challenge Kupası Dörtlü Final'ini kazanarak, Eczacıbaşı'nı takip etti.

Kadın voleybolunda Türk takımları, son dönemde Avrupa kupalarına adeta damgasını vurdu. Türk ekipleri son 7 sezonda toplam 9 Avrupa kupası kaldırmayı başardı.

VakıfBank, 2011, 2013 ve 2017 yıllarında Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, 2012 yılında Şampiyonlar Ligi ve 2014 yılında CEV Kupası, Eczacıbaşı Vitra, 2015 yılında Şampiyonlar Ligi ve 2018 yılında CEV Kupası, Bursa Büyükşehir Belediyespor da 2015 ile 2017 yıllarında Challenge Kupası şampiyonluklarına imza attı.

Toplamda Türk kadın voleybol takımları Avrupa'da 12 kupa kaldırırken, 5 kez şampiyonluk yaşayan VakıfBank'ı, 3 şampiyonlukla Eczacıbaşı VitrA, ikişer şampiyonlukla da Fenerbahçe ve Bursa Büyükşehir Belediyespor izledi.

KADINLARDA BAŞARI KARNESİ!

Voleybolda Türk kadın takımlarının Avrupa kupalarında elde ettikleri dereceler şöyle:

Yıl

Takım

Organizasyon

Derece

1980

Eczacıbaşı

Şampiyon Kulüpler Kupası

2

1983

Ankara Pazarları

CEV Kupası

4

1984

Eczacıbaşı

Şampiyon Kulüpler Kupası

4

1986

Arçelik

CEV Kupası

4

1988

Emlak Bankası

CEV Kupası

3

1991

VakıfBank

CEV Kupası

3

1992

VakıfBank

CEV Kupası

3

1993

Eczacıbaşı

CEV Kupası

2

1996

Emlak Bankası

CEV Kupası

2

1997

Galatasaray

CEV Kupası

3

1998

VakıfBank

Şampiyon Kulüpler Kupası

2
 

Beşiktaş

Kupa Galipleri Kupası

4
 

Güneş Sigorta

CEV Kupası

4

1999

VakıfBank

Şampiyon Kulüpler Kupası

2
 

Eczacıbaşı

Kupa Galipleri Kupası

1

2000

Eczacıbaşı

Şampiyon Kulüpler Kupası

3
 

ENKA Spor

Kupa Galipleri Kupası

4
 

Güneş Sigorta

CEV Kupası

3

2001

Eczacıbaşı

Şampiyonlar Ligi

4
 

Beşiktaş

CEV Kupası

4

2002

Eczacıbaşı

Şampiyonlar Ligi

4

2004

VakıfBank Güneş Sigorta

Top Teams Kupası

1

2005

Eczacıbaşı

Top Teams Kupası

3

2006

VakıfBank Güneş Sigorta

Şampiyonlar Ligi

4

2008

VakıfBank Güneş Sigorta

Challenge Kupası

1

2009

Eczacıbaşı

Şampiyonlar Ligi

4
 

Fenerbahçe Acıbadem

CEV Kupası

3

2010

Galatasaray

Challenge Kupası

3
 

Fenerbahçe Acıbadem

Şampiyonlar Ligi

2

2011

VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom

Şampiyonlar Ligi

1
 

Fenerbahçe Acıbadem

Şampiyonlar Ligi

3

2012

Galatasaray

CEV Kupası

2
 

Fenerbahçe Universal

Şampiyonlar Ligi

1

2013

Fenerbahçe

CEV Kupası

2
 

VakıfBank

Şampiyonlar Ligi

1
 

Galatasaray Daikin

Şampiyonlar Ligi

4

2014

VakıfBank

Şampiyonlar Ligi

2
 

Eczacıbaşı VitrA

Şampiyonlar Ligi

4
 

Fenerbahçe

CEV Kupası

1
 

Beşiktaş

Challenge Kupası

2

2015

Eczacıbaşı VitrA

Şampiyonlar Ligi

1
 

VakıfBank

Şampiyonlar Ligi

3
 

Galatasaray Daikin

CEV Kupası

3
 

Bursa Büyükşehir Belediyespor

Challenge Kupası

1

2016

Galatasaray

CEV Kupası

2
 

Trabzon İdmanocağı

Challenge Kupası

2
 

Bursa Büyükşehir Belediyespor

Challenge Kupası

4
 

VakıfBank

CEV Şampiyonlar Ligi

2
 

Fenerbahçe

CEV Şampiyonlar Ligi

3

2017

Galatasaray

CEV Kupası

3
 

Bursa Büyükşehir Belediyespor

Challenge Kupası

1
  VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi 1
  Eczacıbaşı VitrA CEV Şampiyonlar Ligi 3
2018 Eczacıbaşı VitrA CEV Kupası 1
  Bursa Büyükşehir Belediyespor Challenge Kupası

 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.