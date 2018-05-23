VakıfBank’ın aktif büyüklüğü yıllık yüzde 28 artışla 282 milyar TL’ye yaklaştı. 2018 yılının ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıklayan VakıfBank’ın nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığı ile ekonomiye sağladığı destek ise 250 milyar TL’ye ulaştı. Bankanın toplam mevduatı da yıllık yüzde 25 büyüme ile 162 milyar TL’ye ulaştı.

Yılın ilk çeyreğinde ulaştığı 1.3 milyar TL brüt kârından 248 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 1 milyar 51 milyon TL net kâr elde eden bankanın sonuçlarını değerlendiren VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “Küresel piyasalardaki zorlu koşullara rağmen, sürdürülebilir şekilde büyümeye ve ekonomiye destek olmaya devam ettik. Nakdi kredilerimiz bu çeyrek yüzde 6.8 artarak 195 milyar TL, gayri nakdi kredilerimiz yüzde 8.8 büyüyerek 55 milyar TL seviyesini aştı. Yılın ilk çeyreğinde gerek kamu gerek özel tüm büyük bankalar içinde en yüksek kredi büyümesine imza attık” dedi.

‘1.8 MİLYAR DOLAR GETİRDİK’

Gazete Habertürk'ün haberine göre Türkiye’ye yurtdışından kaynak getirmeye devam ettiklerini belirten Özcan, “İlk çeyrekte getirdiğimiz kaynak tutarı 1.8 milyar doları buldu” dedi.