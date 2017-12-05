Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları 2017 açıklandı mı? VGM Başbakanlık burs sonuçları

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi lise ve üniversite öğrencileri için verilen burs imkanından faydalanmak isteyenlerin burs başvurusu geçtiğimiz gün sona ermişti. Burs almak için başvuru yapan adaylar sonuçları heyecanla bekliyor. Peki, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları açıklandı mı? 2017 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından lise öğrencileri için burs başvuruları eğitim döneminin başladığı tarihte başlayıp 1 ay sürdü üniversite öğrencileri için ise 15 Eylül-30 Ekim tarihleri arsında alındı. Burs başvurularının tamamlanmasının ardından öğrenciler sonuçları merakla beklemeye başladı. Fakat Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Burs başvuru sonuçları açıklandığı an haberimizden öğrenebilirsiniz.
2017‐2018 eğitim döneminde ortaöğren im öğrencilerine aylık 60,0 0 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL burs verilecektir.
Yükseköğrenim öğrencilerine, burs almaya devam ettikleri eğitim dönemlerinde Ekim ‐ Mayıs ayları arasında 8 ay süre ile yükseköğrenim bursu verilir.
Ortaöğrenim öğrencilerine, burs almaya devam ettikleri eğitim d önemlerinde Ekim ‐ Haziran ayları arasında 9 ay süre ile ortaöğrenim bursu verilir.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulund uğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler i lgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka he sap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi y oksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne ba ğlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.
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