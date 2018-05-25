Mathieu Valbuena’dan mesaj var... Futbola başladığı Bordeaux kentindeki ESB Tesisleri’nde adının verildiği sahanın açılışına katılan 33 yaşındaki oyuncu Sud Ouest Gazetesi’ne konuştu.

Geleceğiyle ilgili soruları yanıtlayan Valbuena, Bordeaux’ya gideceği yolundaki haberleri yalanlayarak, “Bu iddialar kesinlikle gerçek dışı. Fenerbahçe’den ayrılma gibi bir durumum yok. İstanbul çok güzel bir kent ve ben bu şehirde çok iyiyim” açıklamasını yaptı.