Teknik direktör Aykut Kocaman tarafından geçen sezon daha çok hamle oyuncusu olarak tercih edilen Mathieu Valbuena hakkındaki dedikodular bitmek bilmiyor.

Geçtiğimiz gün L’equipe gazetesinde çıkan haberde, St.etienne’in Fransız yıldızla temasa geçtiği iddia edilmişti. Haberde 4 milyon euro’luk yıllık ücretini Ligue 1 ekibine fazla geldiği ancak tecrübeli oyuncunun bu rakamı aşağı çekmeye sıcak baktığı belirtilmişti.

Dün ise Valbuena’nın bir sözü Fransız basınının manşetlerini süsledi. Bir medya mensubunun “Fransa’ya dönüyor musun?” sorusuna Valbuena’nın “Neden olmasın? Gelecekte beni nelerin beklediğini hep birlikte göreceğiz” şeklinde yanıt verdiği belirtildi.