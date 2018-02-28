Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Beşiktaş karşısında aldıkları yenilginin kendilerini etkilememesi gerektiğini belirterek, şampiyonluğa ulaşacak güce sahip olduklarını vurguladı.
Süper Lig'de yakaladıkları 15 maçlık namağlup serisinin Beşiktaş derbisinde sona erdiğini hatırlatan 33 yaşındaki futbolcu, "Sezon başına oranla birlik ve beraberlik duygumuz arttı. Buna bağlı olarak maç kazanmaya başladık. Maç kazanmak, kuşkusuz gelişimimize de katkı sağlıyor. Kazandığımız maçlar, bizim vitaminimiz. Beşiktaş mağlubiyeti bizi etkilememeli. Hedefimiz belli. Fenerbahçe, son 3 sezonu şampiyon tamamlayamadı ve artık şampiyon olmaya ihtiyacı var. 4. yıldızı takabilmek de çok önemli bir hedef bizim için. Hem Türkiye Kupası hem de lig şampiyonluğu olmak üzere iki farklı hedefimiz var. Sezon sonunda bu hedeflere ulaşmak istiyoruz ve şampiyon olabilecek güce sahibiz." ifadelerini kullandı.
''AMACIM TAKIMA KATKI SAĞLAMAK''
Valbuena, kendisini bir hücum oyuncusu olarak nitelerken, savunmada da takıma yardımcı olmak için mücadele ettiğini anlattı.
Tecrübeli futbolcu, son yıllarda sol kanatta forma giydiğini belirterek, "Kendimi yüzde 80 oranında hücum oyuncusu olarak nitelendiriyorum. Şu an bu takımdaki rolümü değerlendirecek olursak, benim amacım takıma katkı sağlayan ve takım için belirleyici oyunculardan olmak. Bunu hem ofansif olarak hem de defansif olarak yapmam gerektiğini biliyorum. Sahaya çıktığımda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Fransa Milli Takımı'na artık dönmesinin zor olduğunu vurgulayan Valbuena, şunları kaydetti:
"Başarılı ve gelecek vadeden yeni bir neslin geldiğini görüyoruz. Ben, Fransa Milli Takımı için çok şey yaptım ve o formayı giymek benim için her zaman gurur kaynağı olmuştur. Kendi ülkenin formasını giymenin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Tercihim, Fenerbahçe'ye odaklanmak ve bu forma altında şampiyonluk yaşamak. Türkiye'de futbola çok büyük tutku var ama Fenerbahçe'ye duyulan tutku daha büyük. Kariyerim boyunca güzel atmosferlerde oynadım ama burası başka bir seviye. Fenerbahçe, kariyerimde gördüğüm en iyi taraftar atmosferine sahip kulüp."
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