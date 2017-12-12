Fenerbahçe’de Mathieu Valbuena ilk 11’deki yerini kaybetmekten dolayı mutsuz. Osmanlıspor maçında yaşadığı sakatlıktan sonra formasından ayrı kalan ve dönüşte de Aatıf Chahechouhe’den yerini alamayan Fransız futbolcu yaşadığı mutsuzluğu teknik direktör Aykut Kocaman’a da aktardı.

Bursaspor maçından önce ilk 11’de olmadığını öğrenince ısınmaya çıkmak istemeyen Fransız futbolcu bu durumun üzerine Aykut Kocaman kendisiyle bir toplantı yapmıştı.

Bursaspor maçından önce Valbuena ile soyunma odasında bir görüşme yapan teknik direktör Aykut Kocaman, futbolcusuna kazanan kadroyu bozmak istemediğinden bahsetti. İlk 11’deki yerini kaptırmaktan ötürü mutsuzluğunu dile getiren Valbuena’nın da bu ruh halini Kocaman’a ilettiği ve karşılığına sabırlı olması gerektiği cevabı aldığı öğrenildi. Aykut Kocaman, çalışmaya devam etmesi halinde sıranın yeniden kendisine geleceğini Valbuena’ya aktardı. Oyun içinde takım savunmasına ve takım oyununa daha fazla katkı isteyen Kocaman, deneyimli futbolcuya bu düşüncesini de aktardı.

NTV Spor’un ulaştığı yöneticiler ise Valbuena’nın takımdan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını ve Fransız futbolcunun veya menajerinin kendileriyle bir görüşme talebinde de bulunmadığını belirttiler.

Valbuena bu sezon attığı 4 golün yanı sıra, 8 asistle de takımına katkıda bulundu.