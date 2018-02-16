Fenerbahçe, Medipol Başakşehir galibiyetiyle zirveye ortak oldu. Daha da önemlisi bu maçta oynadığı üstün futbolla özgüven kazanıp rakiplerine gözdağı verdi.



Skorer'in haberine göre; mevcut tabloda tek sıkıntı ise Mathieu Valbuena olarak gözüküyor. Sürekli oynamak isteyen ancak bir türlü teknik heyetin istediklerini yapamayan Fransız futbolcu son maçta süre alamamıştı. İlk kez böyle bir durum ile karşı karşıya gelenValbuena maç sonu pek mutlu değildi. Soyunma odasından ilk ayrılan isim olan Valbuena, karşılaşmanın ardından imza taleplerini de geri çevirdi. Hatta maç sonu tüm takım soyunma odasında galibiyet fotoğrafı çektirmek istedi. Ancak Fransız futbolcu fotoğrafa girme konusunda pek istekli davranmadı. Devamında da fotoğraf çekilmedi.



Teknik Direktör Aykut Kocaman, Fransız futbolcuyu daha çok hamle oyuncusu olarak düşünüyor. Başakşehir maçında skor 0-0 devam etseydi Valbuena hamlesi gelecekti. Önce 1-0 ardından da 2-0 olması sebebiyle tecrübeli futbolcu oyuna dahil edilmedi. Çünkü sahaya sürülse ve bireysel olarak oynamaya başlasa kaybedeceği toplar tehlike yaratabilirdi. Bu nedenle 3. gol gelmediği için riske girilmedi.





TARAFTAR BASKISI

Teknik heyet, Fransız futbolcuyu Alanyaspor maçında oynatmayı düşünüyor. Rakibin kapanacak olması nedeniyle Valbuena’nın bireysel yetenekler ile kilidi açma ihtimali söz konusu... Ancak Valbuena’nın iç sahada oynamasının diğer bir sebebi taraftar tepkisi. Futbolcular, taraftarın oyun içindeki protestosu ve tribünlerdeki uğultudan çok rahatsız. Bu da performansları etkiliyor. Özellikle Valbuena oyunda olmadığı zaman takım gerideyse bu tepki daha da büyük oluyor. Bu nedenle Valbuena’nın sahada olması bu olası tepkilerin önüne geçiyor.



Gençlerbirliği maçında da sahada olmasının temel sebeplerinden biri buydu. Taraftar, Fransız futbolcuyu sahada görmek istiyor. Göremeyince ve bir de maç kötü gidince reaksiyon artıyor. Valbuena’nın iç sahada oynamasıyla bir anlamda futbolcu bu tepkilerin önlenmesinde kalkan görevi görüyor. Ayrıca bu hafta da oynamaması durumunda Valbuena’nın moralinin tamamen dibe vuracağını düşünen teknik heyetin, oyuncuyu kaybetmemek adına ilk 11’de sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.