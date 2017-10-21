Valbuena HABERTÜRK'e konuştu

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Bunu da düşünmüyor değilim. Yılların verdiği tecrübeyle belki kaleye daha yakın oynadığım için, belki neler yapabileceğimi daha iyi öğrendiğim için, belki kendimi daha çok geliştirdiğim için daha çok gol atıyorum. Bunların ödülünü de aldığımı düşünüyorum saha içerisinde.”