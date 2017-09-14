Valbuena hesabını kapattı

Habertürk Spor'un haberine göre; sosyal medya hesabından yaptığı beğenin ardından kulüp tarafından uyarılan Mathieu Valbuena, bu krizin ardından hesabını kapattı. Fransız yıldızın, sosyal medya hesaplarını kendisi değil, bir gönüllünün yürüttüğü öğrenilirken, beğeni olayına çok sinirlenen Valbuena’nın bu yüzden böyle bir karar aldığı belirtildi. Deneyimli oyuncunun ayrıca Türkiye’de oyunun çok durmasından şikayetçi olduğu ve bu durumla ilgili olarak arkadaşlarına dert yandığı bildirildi.

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