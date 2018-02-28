Fenerbahçe'nin kulübedeki yıldızı Mathieu Valbuena, Beşiktaş maçını bekliyor...

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Aykut Kocaman'ın savunmaya yeteri kadar katkı vermemesi sebebiyle yedek bıraktığı ve formasını Aatif'a teslim ettiği Valbuena, yarın oynanacak Beşiktaş maçına özel olarak hazırlanıyor. Son 11 lig maçında sadece 3 kez sahaya çıkan Valbuena, yarınki kupa derbisinde rotasyona gidecek Aykut Kocaman'ın en önemli hücum silahı olacak.

Valbuena da yarınki derbiyi kendisi için büyük bir fırsat olarak görüyor. Geçtiğimiz sezon Lyon ile Beşiktaş arasında oynanan maçlara performansıyla damga vuran Valbuena, Beşiktaş'ı da yıkarak formasını geri almak istiyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 21 maça çıkan Valbuena, 5 gol 8 asistlik bir performans sergiledi.