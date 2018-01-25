Fenerbahçe'de zorlu Trabzonspor maçı öncesinde merak edilen en önemli konu kadronun nasıl oluşacağı. Özellikle de Göztepe maçında sakatlanan ve en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak olan Giuliano’nun yerinde kimin forma giyeceği merak konusu. İlk etapta akla gelen isim ise Mathieu Valbuena. Tecrübeli oyuncusunu sürekli olarak yedek soyundurmasından dolayı eleştirilen Aykut Kocaman’ın bu defa ona ilk on birde yermesi bekleniyordu. Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Kocaman, Trabzonspor maçında Giuliano’nun yokluğunda ilk fikir olarak Valbuena’yı oynatmayı planlasa da kulübe de maça etki edebilecek hamle adamı olarak sadece Soldado veya Fernandao’nun kalacak olması kafasını karıştırıyor.



BOZULMASINDAN KORKUYOR

Her fırsatta başlayan 11 kadar bitiren 11’e de önem verdiğinin altını çizen Kocaman bu yüzden Alper Potuk ile maça başlayıp Valbuena’yı yine kulübede başlatmayı düşünüyor. Aynı şekilde Fernandao ile Soldado arasında da bu şekilde bir karar verecek olan başarılı teknik adama Valbuena’nın hamle oyuncusu olarak kulübede oturması mantıklı gelse de yine yedek kalmaya çok bozulmasından çekiniyor. Bu görüntüde de teknik direktör Aykut Kocaman Valbuena-Alper arasındaki son tercihini maç gününe doğru belirleyecek.

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