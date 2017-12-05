Valbuena ve Janssen, Bursa'da ilk 11'de olacak

Fenerbahçe'de kadro değişiyor...

3 haftadır kazanan kadroyu, mecbur kalmadıkça bozmayı düşünmeyen Kocaman’ın, sakat ve cezalıların yokluğunda forvette oynattığı Alper Potuk’u kulübeye çekeceği öğrenildi. Sol dizindeki sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyen İspanyol golcü Roberto Soldado’nun deplasmandaki Bursaspor mücadelesinde forma giymesi zor. Yoğun tedavi uygulanan ve dizindeki ağrıları önemli ölçüde geçen golcü futbolcu bugün bir kez daha çeşitli testlerden geçecek.

RİSKE EDİLMEYECEK

Soldado’nun sıkıntı yaşamazsa takımla birlikte kontrollü olarak çalışmalara katılması bekleniyor. Diz sakatlığı yaşadığı için teknik heyet, Soldado’yu hemen sahaya atmayı düşünmüyor. İşte bu yüzden cezasını tamamlayan Vincent Janssen’in, zorlu deplasmanda forma giyeceği bildirildi. Paşa karşısında çift forvet gibi oynayan Kanarya’da bu kez Giuliano’nun, Hollandalı yıldızın hemen arkasında gole dönük oynayacağı öğrenildi.

(Fanatik)

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