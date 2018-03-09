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MLS ligi ekiplerinden Toronto, Valbuena için Fenerbahçe'ye yolladığı haberde Fransız yıldız için fiyat sordu. Fenerbahçeli kurmaylar da bu teklife hem oyuncunun yaşı hem de mevcut sisteme uymaması sebebiyle sıcak baktı ve Toronto ile görüşmelere başladı. Bu gelişmenin üzerine Toronto ilk resmi teklifini Fenerbahçe'ye iletti ancak şimdilik bir cevap alamadı.